ФАС начала проверки 12 производителей яиц и курятины
ТАСС / Кирилл Кухмарь
Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки 12 производителей яиц и куриного мяса из-за повышения цен на продукцию.
"Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае", — говорится в сообщении ФАС.
Там напомнили, что картель — единственная "антимонопольная" статья, за которую грозит уголовная ответственность.
Ранее ФАС анонсировала, что проанализирует принципы формирования цен у трёх российских производителей куриного мяса. В службе полагают, что компании могут злоупотреблять доминирующим положением и влиять на стоимость продукции. Позже стало известно, что ФАС проверит и ценообразование на куриные яйца. Запросы были направлены в десять федеральных торговых сетей.