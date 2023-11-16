ФАС начала проверки 12 производителей яиц и курятины

Ранее ФАС анонсировала, что проанализирует принципы формирования цен у трёх российских производителей куриного мяса. В службе полагают, что компании могут злоупотреблять доминирующим положением и влиять на стоимость продукции. Позже стало известно, что ФАС проверит и ценообразование на куриные яйца. Запросы были направлены в десять федеральных торговых сетей.