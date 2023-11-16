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ФАС начала проверки 12 производителей яиц и курятины

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ФАС начала проверки 12 производителей яиц и курятины

16 ноября, 14:52

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки 12 производителей яиц и куриного мяса из-за повышения цен на продукцию.

"Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае",  говорится в сообщении ФАС.

Там напомнили, что картель — единственная "антимонопольная" статья, за которую грозит уголовная ответственность.

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Ранее ФАС анонсировала, что проанализирует принципы формирования цен у трёх российских производителей куриного мяса. В службе полагают, что компании могут злоупотреблять доминирующим положением и влиять на стоимость продукции. Позже стало известно, что ФАС проверит и ценообразование на куриные яйца. Запросы были направлены в десять федеральных торговых сетей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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