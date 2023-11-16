ЦАХАЛ окружила больницу "Аль-Ахли" в Газе, медики не могут добраться до раненых
Израильские танки окружили больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа, из-за чего медики не могут добраться до раненых. Об этом рассказал Палестинский Красный Полумесяц (PRCS).
"Израильские танки осадили больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа, продолжаются ожесточённые атаки. Команды PRCS не могут <…> добраться до раненых", — говорится в сообщении организации.
Ранее сообщалось, что израильские военные взяли в кольцо больницу "Аль-Кудс" в Газе. В этом медучреждении укрываются от бомбёжек 12 тысяч беженцев и проходят лечение 400 пациентов.
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Twitter / shahn333