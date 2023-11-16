Фигуристка Медведева получила рассечение при падении на Гран-при в Самаре

Фигуристка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, ударилась головой об лёд при падении с поддержки в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при России, который сейчас проходит в Самаре. Как пишет РИА "Новости", в результате спортсменка получила рассечение.

Несмотря на инцидент, спортсмены смогли завершить выступление. Позже тренер пары Филипп Тарасов сообщил журналистам, что с 16-летней Варварой, к счастью, всё в порядке, швы не понадобились. После короткой программы фигуристы занимали третье место, в произвольной они стали седьмыми (пятое место по сумме двух выступлений).