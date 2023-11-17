Блинкен увильнул от вопроса, считает ли он Си Цзиньпина диктатором
Блинкен не смог ответить прямо на вопрос, считает ли он Си Цзиньпина диктатором
Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время интервью телевизионной компании АВС не смог дать прямого ответа на вопрос, согласен ли он с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом в том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. При этом Блинкен заявил, что лидер США "говорит за всех нас".
"Вы согласны с тем, что президент Си — диктатор?" — задали вопрос шефу американской дипломатии.
Интервьюер также напомнил руководителю внешнеполитического ведомства, что его перекошенное лицо запечатлели телекамеры, когда хозяин Белого дома назвал Си Цзиньпина диктатором.
"Ну, в действительности ни для кого не секрет, что у Китая и США две очень разные системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас", — попытался уклониться от прямого ответа Блинкен.
Он добавил, что отношения Вашингтона с Пекином являются для американцев "имеющими самые важные последствия". Помимо того, дипломат выразил надежду на то, что текущая конкуренция между государствами не выльется в конфликт.
Ранее Лайф писал, что американский президент Джо Байден накануне на саммите АТЭС назвал диктатором Си Цзиньпина сразу же после их встречи в Сан-Франциско. Официальный представитель китайского МИД Мао Нин пристыдила Байдена за его слова о лидере КНР.
ТАСС / АР / Jonathan Ernst