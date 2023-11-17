Блинкен увильнул от вопроса, считает ли он Си Цзиньпина диктатором

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время интервью телевизионной компании АВС не смог дать прямого ответа на вопрос, согласен ли он с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом в том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. При этом Блинкен заявил, что лидер США "говорит за всех нас".

"Вы согласны с тем, что президент Си — диктатор?" — задали вопрос шефу американской дипломатии.

Интервьюер также напомнил руководителю внешнеполитического ведомства, что его перекошенное лицо запечатлели телекамеры, когда хозяин Белого дома назвал Си Цзиньпина диктатором.

"Ну, в действительности ни для кого не секрет, что у Китая и США две очень разные системы. И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас", — попытался уклониться от прямого ответа Блинкен.