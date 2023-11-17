Матвиенко: Внешние силы не смогут рассорить страны бывшего СССР

Попытки внешних сил рассорить страны бывшего Советского Союза будут продолжаться, однако все они в конечном итоге окажутся тщетными — победу недругам никогда не одержать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на международной конференции в Бишкеке, посвящённой 95-летию со дня рождения киргизского и русского писатель писателя Чингиза Айтматова.

По её словам, лучшее, что на сегодняшний день может сделать общество, чтобы отдать дань памяти Айтматову — это всемерно способствовать углублению сотрудничества в СНГ.

"Говоря о странах бывшего СССР, писатель повторял, что надо объединяться, а не ссориться. Конечно, попытки внешних сил внести раздор в наши ряды будут продолжаться. Но до сих пор у них ничего не получалось. Уверена, не получится и в будущем", — подчеркнула Матвиенко.

Парламентарий добавила, что курс российских и киргизских властей направлен на экономическое, политическое и гуманитарное взаимодействие сторон, что имеет крайне большое значение для того, чтобы и дальше сохранять стабильность "на всём пространстве Евразии".