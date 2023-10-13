Путин — о других деловых поездках после Киргизии: У нас и дома много вопросов
Путин допустил визиты в дружественные страны, но после решения вопросов в России
Президент России Владимир Путин допустил, что может отправиться с визитом в одну из дружественных стран, однако пока есть много внутригосударственных срочных дел. Об этом он сказал журналистам, комментируя итоги поездки в Киргизию.
"Я не исключаю этого, но конкретно там пока стараюсь ничего не планировать. У нас и дома много текущих вопросов, которые требуют особого внимания", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, накануне Путин прибыл в Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". А сегодня в Бишкеке проходит саммит СНГ. Путин отметил, что Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по объединению, несмотря на постоянные угрозы Запада наложить новые санкции.
LIFE / Павел Баранов