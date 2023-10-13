Путин назвал "однобокую линию" США причиной трагедии с Израилем

Если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, то негативные последствия затронут все стороны конфликта. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.

"Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжёлой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьёзными последствиями для всех сторон", — объяснил он.

Глава государства назвал "масштабной трагедией" нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта, в результате которого количество жертв и пострадавших среди мирного населения уже исчисляется тысячами. Текущая ситуация стала "результатом провальной политики США на Ближнем Востоке", подчеркнул Путин. Он напомнил, что всё это время Вашингтон проводил однобокую политику в регионе.