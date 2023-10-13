Путин назвал "однобокую линию" США причиной трагедии с Израилем
Путин предостерёг Израиль от наземной операции в секторе Газа из-за последствий
Если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, то негативные последствия затронут все стороны конфликта. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.
"Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжёлой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьёзными последствиями для всех сторон", — объяснил он.
Глава государства назвал "масштабной трагедией" нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта, в результате которого количество жертв и пострадавших среди мирного населения уже исчисляется тысячами. Текущая ситуация стала "результатом провальной политики США на Ближнем Востоке", подчеркнул Путин. Он напомнил, что всё это время Вашингтон проводил однобокую политику в регионе.
"Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию всё дальше в тупик, ближневосточный "квартет" международных посредников не использовался", — резюмировал российский лидер.
Напомним, 7 октября сектор Газа открыл огонь по Израилю, на территорию проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". По последним данным, погибло более полутора тысяч палестинцев и столько же израильтян. При этом со стороны Газы пострадало свыше 7,2 тысячи жителей, а с израильской стороны — более 4 тысяч. США поддержали Израиль, куда сегодня прибыл глава Пентагона Ллойд Остин.
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