Матвиенко передала президенту Киргизии Жапарову радушный привет от Путина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с делегацией прибыла в Киргизию для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Там она встретилась с президентом страны Садыром Жапаровым и передала ему привет от президента России.
"Прежде всего я хочу передать привет — я перед отъездом разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. Лайфа) — он просил передать Вам привет, самые наилучшие пожелания, тепло вспоминал свой визит в Кыргызстан и подчеркнул, что председательство Кыргызстана в СНГ в этом году прошло на самом высоком уровне", — приводит слова Матвиенко РИА "Новости".
Председатель Совета Федерации отметила, что США и Европе не удастся рассорить Россию и Киргизию, так как обе страны "связывает очень многое". Она добавила, что государства будут продолжать расширять взаимовыгодное сотрудничество.
Напомним, 12 октября президент РФ Владимир Путин прибыл в Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". А на следующий день лидеры приняли участие в саммите СНГ. Путин отметил, что Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по объединению, несмотря на постоянные угрозы Запада наложить новые санкции.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков