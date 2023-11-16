Матвиенко передала президенту Киргизии Жапарову радушный привет от Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с делегацией прибыла в Киргизию для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Там она встретилась с президентом страны Садыром Жапаровым и передала ему привет от президента России.

"Прежде всего я хочу передать привет — я перед отъездом разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. Лайфа) — он просил передать Вам привет, самые наилучшие пожелания, тепло вспоминал свой визит в Кыргызстан и подчеркнул, что председательство Кыргызстана в СНГ в этом году прошло на самом высоком уровне", — приводит слова Матвиенко РИА "Новости".