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17 ноября, 06:37

Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026

<p> Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/fawogyimiiko/status/1725392653926154271/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leo CULU</a></p>

Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026. Обложка © X / Leo CULU

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру на отборочном матче ЧМ-2026 по футболу на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе.

Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026. Видео © X / Messi World

На 76-й минуте встречи Месси сперва толкнул уругвайского защитника Оливеру, а потом схватил его за горло. Лионель не был наказан за это действие.

Встреча завершилась поражением действующих чемпионов мира со счётом 0:2. Однако сборная Аргентины, несмотря на проигрыш, возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. В это время Уругвай поднялся на второе место, набрав 10 очков.

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Ранее Лайф писал о том, что на конгрессе Международной федерации футбола был утверждён новый формат ЧМ с 2026 года. В нём впервые примет участие 48 сборных, а турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике. Также ФИФА представила новый логотип ЧМ-2026.

Александра Мышляева
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