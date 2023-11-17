Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026
Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026. Обложка © X / Leo CULU
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру на отборочном матче ЧМ-2026 по футболу на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе.
Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026. Видео © X / Messi World
На 76-й минуте встречи Месси сперва толкнул уругвайского защитника Оливеру, а потом схватил его за горло. Лионель не был наказан за это действие.
Встреча завершилась поражением действующих чемпионов мира со счётом 0:2. Однако сборная Аргентины, несмотря на проигрыш, возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. В это время Уругвай поднялся на второе место, набрав 10 очков.
Ранее Лайф писал о том, что на конгрессе Международной федерации футбола был утверждён новый формат ЧМ с 2026 года. В нём впервые примет участие 48 сборных, а турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике. Также ФИФА представила новый логотип ЧМ-2026.