Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси схватил за горло защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру на отборочном матче ЧМ-2026 по футболу на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе.

Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая во время матча отбора к ЧМ-2026. Видео © X / Messi World

На 76-й минуте встречи Месси сперва толкнул уругвайского защитника Оливеру, а потом схватил его за горло. Лионель не был наказан за это действие.

Встреча завершилась поражением действующих чемпионов мира со счётом 0:2. Однако сборная Аргентины, несмотря на проигрыш, возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. В это время Уругвай поднялся на второе место, набрав 10 очков.