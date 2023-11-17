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17 ноября, 07:06

Россиянку, которую в Мексике бросил сын, отправят в воронежский санаторий

<p>Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике</p>

Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике

В Воронежскую область на поезде привезли 73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую в Мексике бросил собственный сын, решивший эмигрировать в США.

Поезд прибыл из Москвы на главный вокзал города Воронежа утром 17 ноября. На месте Валентину встретили сотрудники Министерства соцзащиты региона, которые помогут ей в обустройстве на новом месте.

"Они (представители соцзащиты. — Прим. Лайфа) договорились с Валентиной Котовой, что сначала она отправится в один из городских санаториев, где сможет отдохнуть после долгой дороги и определиться с дальнейшим местом проживания", — приводит слова представителя областного правительства РИА "Новости".

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Напомним, что россиянин с женой-украинкой бросили больную мать без всего в Мексике, тогда как сами перебрались в Америку. Российские дипломаты решили помочь пожилой обманутой россиянке. Её временно поселили в мексиканской гостинице и подлечили, а затем отправили в Россию. Сама Валентина выразила желание поселиться в Воронеже из-за хорошего климата.

Ян Поланин
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