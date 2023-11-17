Россиянку, которую в Мексике бросил сын, отправят в воронежский санаторий
Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике
В Воронежскую область на поезде привезли 73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую в Мексике бросил собственный сын, решивший эмигрировать в США.
Поезд прибыл из Москвы на главный вокзал города Воронежа утром 17 ноября. На месте Валентину встретили сотрудники Министерства соцзащиты региона, которые помогут ей в обустройстве на новом месте.
"Они (представители соцзащиты. — Прим. Лайфа) договорились с Валентиной Котовой, что сначала она отправится в один из городских санаториев, где сможет отдохнуть после долгой дороги и определиться с дальнейшим местом проживания", — приводит слова представителя областного правительства РИА "Новости".
Напомним, что россиянин с женой-украинкой бросили больную мать без всего в Мексике, тогда как сами перебрались в Америку. Российские дипломаты решили помочь пожилой обманутой россиянке. Её временно поселили в мексиканской гостинице и подлечили, а затем отправили в Россию. Сама Валентина выразила желание поселиться в Воронеже из-за хорошего климата.