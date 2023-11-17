Россиянку, которую в Мексике бросил сын, отправят в воронежский санаторий

В Воронежскую область на поезде привезли 73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую в Мексике бросил собственный сын, решивший эмигрировать в США.

Поезд прибыл из Москвы на главный вокзал города Воронежа утром 17 ноября. На месте Валентину встретили сотрудники Министерства соцзащиты региона, которые помогут ей в обустройстве на новом месте.

"Они (представители соцзащиты. — Прим. Лайфа) договорились с Валентиной Котовой, что сначала она отправится в один из городских санаториев, где сможет отдохнуть после долгой дороги и определиться с дальнейшим местом проживания", — приводит слова представителя областного правительства РИА "Новости".