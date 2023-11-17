В Москве 25-летний призывник сам явился на пункт сборов, но передумал и сбежал
Тот самый 25-летний призывник, который дал дёру с пункта сборов. Обложка © t.me / SHOT
В Москве 25-летний призывник сбежал из пункта сборов на службу и теперь может попасть в тюрьму. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, житель Академического района столицы состоял на воинском учёте как призывник и подпал под осенний призыв. В военкомате парня признали годным и отправили служить. Однако на деле всё оказалось не так просто: приехав к месту сборов на улицу Дмитрия Ульянова, москвич немного постоял около входа и передумал.
Призывник дал дёру, теперь его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Беглецу грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал историю о побеге 22-летнего призывника Максима из Москвы. Парень, как положено, приехал на автобусе с другими призывниками на сборы к пункту на Кожевнической улице, чтобы вместе с сослуживцами отправиться в Севастополь. Однако, выйдя из автобуса, передумал, а сбежать уклонисту помог его же отец.