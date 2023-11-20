Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет

Джокович защитил титул чемпиона итогового турнира ATP и побил рекорд Федерера

Рейтинг Байдена пробил очередное дно

Лайнер турецкой авиакомпании вылетел из Парижа, "позабыв" в аэропорту три десятка пассажиров

Йеменские хуситы захватили грузовое судно израильской компании в Красном море

Yle: Военные начали возводить барьер на границе Финляндии и России

Йеменские хуситы пригрозили наносить удары по гражданским судам Израиля

"Очень по-американски": Медведев указал на наплевательское отношение США к миру после статьи Байдена

Вырванный ветром огромный тополь упал на машину и убил двоих человек в Новокузнецке

Песков: После санкций Запада была угроза обвала экономики, но его предотвратили

Худший сценарий: Учёные раскрыли главные мишени ядерных бомбардировок в США

По мнению экспертов, потенциальный противник Соединённых Штатов первым делом будет бить по шахтам американских межконтинентальных баллистических ракет.

19 ноября, 21:43
<p>В случае ядерных ударов по территории США в первую очередь от них пострадают штаты Вайоминг, Колорадо, Небраска, Монтана и Северная Дакота. Обложка © Shutterstock</p>

В случае ядерных ударов по территории США в первую очередь от них пострадают штаты Вайоминг, Колорадо, Небраска, Монтана и Северная Дакота. Обложка © Shutterstock

Американские учёные полагают, что в случае ядерных ударов по территории США в первую очередь от них пострадают штаты Вайоминг, Колорадо, Небраска, Монтана и Северная Дакота, поскольку именно там распределён американский наземный ядерный арсенал — межконтинентальные баллистические ракеты. Речь идёт о трёх объектах: база Фрэнсиса Э. Уоррена в Вайоминге, база Майнот в Северной Дакоте и база Мальмстрем в Монтане. Эксперты рассудили, что потенциальный противник попытается первым делом уничтожить именно их, чтобы предотвратить ответные удары.

В опубликованном на эту тему отчёте упомянуто, что ещё в 1978 году тогдашний начальник штаба американских ВВС генерал Лью Аллен – младший называл эти шахты "большой губкой", которая в случае самого плохого "впитает в себя" летящее на Америку советское ядерное оружие. При этом отмечается, что регионы расположения этих шахт, по крайней мере, сравнительно малонаселённые, и в отсутствие ракет наземного базирования самыми привлекательными потенциальными мишенями автоматически станут другие военные и инфраструктурные объекты и даже города.

На этой карте исследователи показали наихудший сценарий — максимально возможную степень воздействия радиации при одновременной атаке всех 450 шахт. В расчёт взяты обрушения боеголовок мощностью в 800 килотонн. Разными цветами обозначен уровень облучения. Фиолетовые оттенки означают 4–8 Гр. Как пояснили учёные, получение дозы в 8 Гр приводит к смерти в 100% случаев, 4 Гр — соответственно, в 50%. Всё, что ещё темнее, — неминуемая гибель спустя самое большее несколько недель, если не дней.

Максимальная степень воздействия радиации в случае ядерных атак на базы стратегических ракет в США. Фото © scientificamerican.com

Максимальная степень воздействия радиации в случае ядерных атак на базы стратегических ракет в США. Фото © scientificamerican.com

По опубликованным данным, большинство жителей вышеназванных штатов в случае ядерных бомбардировок получат больше 1 Гр, а это уже тот уровень, на котором человек может погибнуть от лучевой болезни. А трём миллионам ни в чём не повинных людей грозит 8 Гр.

Несколько лет назад физики поделились результатами анализа останков жертв бомбардировки Хиросимы. Оказалось, что полученная ими доза достигала 9,5 Гр.

5 вариантов выжить при ядерной войне

5 вариантов выжить при ядерной войне

Во многом распространение радиоактивной пыли зависит от направления ветра. Предугадать это невозможно, учёные смоделировали этот процесс на основе данных о погоде за каждый день 2021 года и получили разнообразные картины. Сделан подсчёт смертности. Пишут, что в случае атаки при такой погоде, как 1 июля 2021 года, через четыре дня после ударов будет 340 тысяч погибших, а при погоде 2 декабря — уже 4,6 миллиона.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Эти страшные вычисления учёные провели после того, как было объявлено о намерении Правительства США вложить 1,5 триллиона долларов в обновление американского ядерного арсенала. Scientific American выражает убеждение, что эти колоссальные средства будут потрачены на то, что угрожает жизни на Земле.

— Нам следует переосмыслить эту несчастную глупость, а не снова растрачивать наши богатства, разжигая новую гонку вооружений, — призывает издание.

На "гриб" лучше не засматриваться: Что делать после ядерного взрыва

На "гриб" лучше не засматриваться: Что делать после ядерного взрыва

Приводятся также слова Уильяма Джеймса Перри, который был министром обороны США в 1994–1997 годах.

— Есть только один способ выиграть гонку вооружений — отказаться от участия, — сказал он в 2016 году.

Названо единственное место, где люди смогут пережить ядерную войну

Названо единственное место, где люди смогут пережить ядерную войну

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!