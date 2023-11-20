Худший сценарий: Учёные раскрыли главные мишени ядерных бомбардировок в США По мнению экспертов, потенциальный противник Соединённых Штатов первым делом будет бить по шахтам американских межконтинентальных баллистических ракет. 19 ноября, 21:43 В случае ядерных ударов по территории США в первую очередь от них пострадают штаты Вайоминг, Колорадо, Небраска, Монтана и Северная Дакота. Обложка © Shutterstock

Американские учёные полагают, что в случае ядерных ударов по территории США в первую очередь от них пострадают штаты Вайоминг, Колорадо, Небраска, Монтана и Северная Дакота, поскольку именно там распределён американский наземный ядерный арсенал — межконтинентальные баллистические ракеты. Речь идёт о трёх объектах: база Фрэнсиса Э. Уоррена в Вайоминге, база Майнот в Северной Дакоте и база Мальмстрем в Монтане. Эксперты рассудили, что потенциальный противник попытается первым делом уничтожить именно их, чтобы предотвратить ответные удары.

В опубликованном на эту тему отчёте упомянуто, что ещё в 1978 году тогдашний начальник штаба американских ВВС генерал Лью Аллен – младший называл эти шахты "большой губкой", которая в случае самого плохого "впитает в себя" летящее на Америку советское ядерное оружие. При этом отмечается, что регионы расположения этих шахт, по крайней мере, сравнительно малонаселённые, и в отсутствие ракет наземного базирования самыми привлекательными потенциальными мишенями автоматически станут другие военные и инфраструктурные объекты и даже города.

На этой карте исследователи показали наихудший сценарий — максимально возможную степень воздействия радиации при одновременной атаке всех 450 шахт. В расчёт взяты обрушения боеголовок мощностью в 800 килотонн. Разными цветами обозначен уровень облучения. Фиолетовые оттенки означают 4–8 Гр. Как пояснили учёные, получение дозы в 8 Гр приводит к смерти в 100% случаев, 4 Гр — соответственно, в 50%. Всё, что ещё темнее, — неминуемая гибель спустя самое большее несколько недель, если не дней.

Максимальная степень воздействия радиации в случае ядерных атак на базы стратегических ракет в США. Фото © scientificamerican.com

По опубликованным данным, большинство жителей вышеназванных штатов в случае ядерных бомбардировок получат больше 1 Гр, а это уже тот уровень, на котором человек может погибнуть от лучевой болезни. А трём миллионам ни в чём не повинных людей грозит 8 Гр.

Несколько лет назад физики поделились результатами анализа останков жертв бомбардировки Хиросимы. Оказалось, что полученная ими доза достигала 9,5 Гр.

Во многом распространение радиоактивной пыли зависит от направления ветра. Предугадать это невозможно, учёные смоделировали этот процесс на основе данных о погоде за каждый день 2021 года и получили разнообразные картины. Сделан подсчёт смертности. Пишут, что в случае атаки при такой погоде, как 1 июля 2021 года, через четыре дня после ударов будет 340 тысяч погибших, а при погоде 2 декабря — уже 4,6 миллиона.

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Эти страшные вычисления учёные провели после того, как было объявлено о намерении Правительства США вложить 1,5 триллиона долларов в обновление американского ядерного арсенала. Scientific American выражает убеждение, что эти колоссальные средства будут потрачены на то, что угрожает жизни на Земле.

— Нам следует переосмыслить эту несчастную глупость, а не снова растрачивать наши богатства, разжигая новую гонку вооружений, — призывает издание.

Приводятся также слова Уильяма Джеймса Перри, который был министром обороны США в 1994–1997 годах.

— Есть только один способ выиграть гонку вооружений — отказаться от участия, — сказал он в 2016 году.

Авторы Адель Романенкова