На Ставрополье стеклопакет насмерть прибил мужчину в кузове ехавшей "газели"

Один человек погиб и ещё два пострадали при падении стеклопакетов в кузове "газели" в Будённовске Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 44-летний водитель попросил знакомых помочь ему перевезти груз — подержать его внутри. Однако при повороте он упал на них.