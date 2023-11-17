На Ставрополье стеклопакет насмерть прибил мужчину в кузове ехавшей "газели"
"Газель", в кузове которой от удара стеклопакета погиб мужчина. Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Ставрополья"
Один человек погиб и ещё два пострадали при падении стеклопакетов в кузове "газели" в Будённовске Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 44-летний водитель попросил знакомых помочь ему перевезти груз — подержать его внутри. Однако при повороте он упал на них.
"Газель", в кузове которой из-за падения стеклопакетов погиб человек. Фото © Telegram / "Госавтоинспекция Ставрополья"
"У водителя произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Обстоятельства происшествия уточняются в рамках назначенной проверки", — говорится в опубликованном сообщении.
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