Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 18:47

На Ставрополье стеклопакет насмерть прибил мужчину в кузове ехавшей "газели"

<p>"Газель", в кузове которой от удара стеклопакета погиб мужчина. Обложка © <a href="https://t.me/gibdd26/8702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Госавтоинспекция Ставрополья"</p>

"Газель", в кузове которой от удара стеклопакета погиб мужчина. Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Ставрополья"

Один человек погиб и ещё два пострадали при падении стеклопакетов в кузове "газели" в Будённовске Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 44-летний водитель попросил знакомых помочь ему перевезти груз — подержать его внутри. Однако при повороте он упал на них.

"Газель", в кузове которой из-за падения стеклопакетов погиб человек. Фото © Telegram / "Госавтоинспекция Ставрополья"

"Газель", в кузове которой из-за падения стеклопакетов погиб человек. Фото © Telegram / "Госавтоинспекция Ставрополья"

"У водителя произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. Обстоятельства происшествия уточняются в рамках назначенной проверки", — говорится в опубликованном сообщении.

Авария на трассе во Владимирской области унесла жизни пятерых человек

Авария на трассе во Владимирской области унесла жизни пятерых человек

А в Калининграде разбираются в страшном ДТП на пересечении улиц Киевской и Инженерной, где BMW влетел в остановку, полную людей. В результате аварии погибла семилетняя девочка, ещё три человека пострадали. В МВД публиковали жуткие кадры наезда.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров