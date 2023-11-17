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17 ноября, 19:05

Песков: Решения о назначении главы Большого тетра нет, это делает не президент

Никаких решений по поводу назначения главы Большого театра пока нет, это делает не президент. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Его же не президент назначает — главу Большого театра. Вы знаете, что изначально о разных вариантах управления системой больших театров речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет", напомнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что при необходимости решение касательно руководства театра может быть принято в любой момент. Также Песков отметил, что Владимир Путин на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур не общался с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным и генеральным директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Гергиев двумя словами ответил на слухи о его назначении главой Большого театра

Гергиев двумя словами ответил на слухи о его назначении главой Большого театра

Напомним, ранее появились сообщения о том, что Валерий Гергиев возглавит Большой театр до конца года. Утверждалось, что действующий руководитель Владимир Урин покинет свой пост. Предполагается, что Гергиев после объединения дирекций Большого и Мариинки будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургском театре и оркестре. В начале прошлого года полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра были продлены на пять лет. Заслуженного деятеля искусств РФ назначили на эту должность в июле 2013 года.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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