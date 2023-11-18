Израильский беспилотник уничтожил алюминиевый завод на юге Ливана

Израильский беспилотник атаковал завод по производству алюминия в городе Набатия на юге Ливана, в результате чего он полностью выгорел. Об этом сообщило Национальное агентство новостей NNА.

По данным издания, ЦАХАЛ нанёс удары по Набатии около четырёх часов утра по местному времени. К слову, произошло это впервые с 2006 года.

"Беспилотник выпустил две ракеты в направлении алюминиевого завода, расположенного на дороге Туль-Кфур (Набатия), в результате чего он сгорел вместе со всем оборудованием", — уточнило агентство.

Израильские военные показали, как наносят удары. Видео © t.me / Israel Defense Forces