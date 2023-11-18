Израильский беспилотник уничтожил алюминиевый завод на юге Ливана
NNA: ЦАХАЛ нанёс удар с беспилотника по алюминиевому заводу в Набатии
Израильский беспилотник атаковал завод по производству алюминия в городе Набатия на юге Ливана, в результате чего он полностью выгорел. Об этом сообщило Национальное агентство новостей NNА.
По данным издания, ЦАХАЛ нанёс удары по Набатии около четырёх часов утра по местному времени. К слову, произошло это впервые с 2006 года.
"Беспилотник выпустил две ракеты в направлении алюминиевого завода, расположенного на дороге Туль-Кфур (Набатия), в результате чего он сгорел вместе со всем оборудованием", — уточнило агентство.
Израильские военные показали, как наносят удары. Видео © t.me / Israel Defense Forces
Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, было атаковано "несколько террористических объектов" шиитского движения "Хезболла". После этого были зафиксированы запуски из Ливана в сторону территории еврейского государства. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по источникам выстрелов.
Ранее Лайф уже рассказывал об эскалации между Израилем и Ливаном. В ЦАХАЛ заявили, что войска еврейского государства пребывают в состоянии полной готовности к столкновениям с ливанскими военными на севере страны. А недавно Армия обороны Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на запуск 30 снарядов.
t.me / Israel Defense Forces