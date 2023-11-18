Нетаньяху: ЦАХАЛ после войны сохранит за собой свободу действий в секторе Газа

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по окончании текущей военной операции должен остаться контроль над ситуацией в секторе Газа, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы", — заявил он на пресс-конференции, добавив, что это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы.