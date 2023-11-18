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18 ноября, 20:12

Нетаньяху: ЦАХАЛ после войны сохранит за собой свободу действий в секторе Газа

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © AP / TASS / Christophe Ena</p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © AP / TASS / Christophe Ena

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по окончании текущей военной операции должен остаться контроль над ситуацией в секторе Газа, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы", — заявил он на пресс-конференции, добавив, что это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы.

Нетаньяху назвал тысячи погибших гражданских в Газе "сопутствующими потерями"

Нетаньяху назвал тысячи погибших гражданских в Газе "сопутствующими потерями"

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уже заявлял о плане Израиля полностью контролировать Газу. По его словам, резня 7 октября доказала, что везде, где нет контроля, укореняется терроризм. О необходимости присутствия в анклаве израильских сил безопасности говорил и советник Нетаньяху Марк Регев.

Лариса Сафронова
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