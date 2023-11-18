Нетаньяху: ЦАХАЛ после войны сохранит за собой свободу действий в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © AP / TASS / Christophe Ena
У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по окончании текущей военной операции должен остаться контроль над ситуацией в секторе Газа, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы", — заявил он на пресс-конференции, добавив, что это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы.
Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уже заявлял о плане Израиля полностью контролировать Газу. По его словам, резня 7 октября доказала, что везде, где нет контроля, укореняется терроризм. О необходимости присутствия в анклаве израильских сил безопасности говорил и советник Нетаньяху Марк Регев.