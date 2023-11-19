Эрдоган объяснил, как Турции и Греции решить все проблемы

Анкара и Афины сумеют решить все проблемы во взаимоотношениях, если в процесс не будут вмешиваться другие страны, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча представителей обеих стран по мерам укрепления доверия прошла на этой неделе, 13 ноября.

"Я надеюсь, что мы начнём новый процесс [с Грецией]. Мы хотим уменьшить число врагов и увеличить число друзей, и я надеюсь, что мы сделаем этот шаг. Две соседние важные страны региона — это нормально, что наши интересы лежат в одном направлении", — заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Берлина.