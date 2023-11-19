Эрдоган объяснил, как Турции и Греции решить все проблемы
Эрдоган: Турция и Греция решат проблемы при условии неучастия третьих стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Recep Tayyip Erdoğan
Анкара и Афины сумеют решить все проблемы во взаимоотношениях, если в процесс не будут вмешиваться другие страны, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча представителей обеих стран по мерам укрепления доверия прошла на этой неделе, 13 ноября.
"Я надеюсь, что мы начнём новый процесс [с Грецией]. Мы хотим уменьшить число врагов и увеличить число друзей, и я надеюсь, что мы сделаем этот шаг. Две соседние важные страны региона — это нормально, что наши интересы лежат в одном направлении", — заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Берлина.
По мнению Эрдогана, в диалоге можно разрешить все разногласия. Если исключить из процесса "третьи страны, которые подходят к вопросу с логикой ренты и рынка", то неразрешимых вопросов в отношениях не останется.
А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль во лжи из-за сокрытия факта владения ядерным оружием. Он пообещал сделать всё возможное для наказания еврейского государства за действия в Газе.