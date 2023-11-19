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19 ноября, 07:00

Жертвами авиаударов Израиля за ночь стали более 30 палестинцев

Al Jazeera: Более 30 жителей Газы погибло за ночь в результате ударов ЦАХАЛ

За минувшую ночь по меньшей мере 31 человек погиб в центре Газы в результате авиаударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Aj Jazeera со ссылкой на источник в медицинской среде.

По данным телеканала, все они погибли при ударах по жилым домам.

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Тем временем стали известны подробности удара ЦАХАЛ по двум школам в Газе. Выяснилось, что жертвами атаки стали более 200 человек. По данным ООН, среди них много женщин и детей.

Обложка ©

Leo Correa / AP / TASS

Матвей Константинов
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