Жертвами авиаударов Израиля за ночь стали более 30 палестинцев
Al Jazeera: Более 30 жителей Газы погибло за ночь в результате ударов ЦАХАЛ
За минувшую ночь по меньшей мере 31 человек погиб в центре Газы в результате авиаударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Aj Jazeera со ссылкой на источник в медицинской среде.
По данным телеканала, все они погибли при ударах по жилым домам.
Тем временем стали известны подробности удара ЦАХАЛ по двум школам в Газе. Выяснилось, что жертвами атаки стали более 200 человек. По данным ООН, среди них много женщин и детей.
Обложка ©
Leo Correa / AP / TASS