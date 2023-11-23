День памяти Георгия Победоносца, День акварели, Родион-ледолом: Праздники и приметы 23 ноября Сегодня, 23 ноября 2023 года, в России отмечается один из праздников, посвящённых святому Георгию, который изображён на гербе Москвы. Также это особая дата для художников, архитекторов и даже математиков. 22 ноября, 21:01 23 ноября отмечается День памяти святого Георгия Победоносца. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

День памяти Георгия Победоносца

23 ноября православные в России отмечают праздник, посвящённый святому Георгию Победоносцу. Вот несколько фактов о нём: святой Георгий был уроженцем Каппадокии (на территории современной Турции);

принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане;

на Руси почитался как защитник православного воинства;

с XIV века он считается небесным покровителем Москвы;

церковный праздник нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

День Георгия Победоносца — это один из особо почитаемых праздников христианской церкви. Память святого чтут несколько раз в течение года. 6 мая это делают в день его мученической смерти, 16 ноября празднуется обновление храма святого Георгия в Лидде в IV веке. Сегодня, 23 ноября, — день памяти о колесовании великомученика Георгия в 303 году нашей эры, а 9 декабря — об освящении церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.

Согласно преданию, Георгий родился в знатной семье в Палестине. Был храбр, отважен и умён. Когда начались гонения на христиан при Диоклетиане, Георгий раздал своё имущество бедным и явился к императору как христианин. Ему было приказано отречься от веры, но тот отказался, за что был казнён.

В России Георгия Победоносца почитают как покровителя воинов, а также земледельцев и скотоводов. Последнее объясняется тем, что в его житии описывается чудо оживления единственного вола у земледельца. Юрий Долгорукий, основатель Москвы, носил имя Георгия Победоносца. Спустя время великий князь Дмитрий Донской сделал Георгия святым покровителем Москвы. Его изображение стало гербом московских государей.

В День Георгия Победоносца можно молиться, посещать церковь, помогать нуждающимся, а также заниматься духовным развитием. В этот день важно не поступать противоположно подвигу святого Георгия Победоносца. Поэтому строго рекомендуется не нарушать заповеди Божьи, не высказывать пренебрежение, не ругаться, не ссориться и даже не повышать голос.

Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели. Фото © Freepik / master1305

23 ноября в России и за рубежом отмечается праздник холста и красок — Международный день акварели. Вот несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

его инициатором в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо;

ежегодно отмечается 23 ноября, по календарю не сдвигается;

к этому дню обычно приурочены различные выставки и пленэры.

Мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (Alfredo Guati Rojo, 1918–2003), придумавший Международный день акварели, был уверен, что эта техника изобразительного искусства способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира. У себя на родине он основал Общество акварелистов и Музей акварели, а также способствовал появлению подобных обществ в других странах.

Название техники можно перевести на русский как "водянистая". В ней используются краски, основой для которых служат растворимые водой вещества — клеи растительного происхождения. Это позволяет достичь эффекта воздушности и лёгкости изображения, плавных переходов.

Акварельные краски на водной основе известны ещё с древности. Так, именно ими наносились цветные рисунки на египетские папирусы. Использовались они также этрусками, римлянами и в ранней китайской живописи. Широкое распространение в Европе этот вид красок получил в Средние века, а в эпоху Возрождения их применение вышло на новый уровень. В XVIII веке работа с акварелью по технологии приблизилась к современной, художники начали использовать краски без примеси кроющих белил.

В России Общество акварелистов появилось в 1887 году, но в советский период его деятельность прекратилась. Возрождения пришлось ждать до конца века, когда появилось Общество акварелистов Санкт-Петербурга. А в Москве сейчас действует Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

День начала противостояния Южной Осетии и Грузии

23 ноября отмечается День начала противостояния Южной Осетии и Грузии. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

23 ноября — особый день в соседней с Россией Южной Осетии, которая признана нашей страной независимым государством. Там отмечают День мужества и народного единства. Рассказываем о нём: в республике это официальная памятная дата;

является там нерабочим днём;

посвящена началу борьбы с агрессией со стороны Грузии в 1989 году;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 23 ноября.

День мужества и народного единства в Южной Осетии посвящён событиям 23 ноября 1989 года, когда местные жители встали на защиту своей земли — началось открытое противостояние с Грузией. Тогда под прикрытием мирной демонстрации националисты во главе с Звиадом Гамсахурдия организовали многотысячное шествие на Цхинвал. Стихийно образовавшаяся небольшая группа местной молодёжи перекрыла дорогу у въезда в город и остановила колонну многочисленных автобусов и легковых машин, направлявшихся из Грузии. В ней было несколько десятков тысяч человек, многие из которых были вооружены.

Противостояние у Згудерской возвышенности длилось более суток. Впереди были месяцы блокады и долгие годы войны. Завершилось это окончательной победой, которая пришла с принуждением Грузии к миру и признанием Южной Осетии Российской Федерацией 26 августа 2008 года.

В этот день в Цхинвале в честь очередной годовщины ноябрьских событий 1989 года проходят различные памятные мероприятия, а в храмах проводятся молебны.

День Фибоначчи

23 ноября отмечается День Фибоначчи. Фото © Shutterstock

23 ноября в России и других странах отмечают праздник, посвящённый выдающемуся математику Средневековья, — День Фибоначчи. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 23 ноября, по календарю не смещается;

цель — подчеркнуть вклад математика в развитие науки;

учёному в этот день посвящают различные акции и мероприятия.

Фибоначчи — это псевдоним итальянского математика Средневековья, которого звали Леонардо Пизанский. Жил он, соответственно, в Пизе примерно в 1170–1250 годах. 23 ноября выбрали для его чествования по простой причине. Цифры из написания этой даты — 1 1 2 3 — соответствуют первым числам последовательности Фибоначчи. Суть её простая — каждое число является суммой двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... (N-1) + (N-2)). Именно итальянский математик зафиксировал такую закономерность и обнаружил, что она повсеместно широко применяется — в природе, живописи, архитектуре (как на фото выше), даже в биржевой торговле.

Главной математической особенностью ряда Фибоначчи является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому "золотому сечению", или числу 1,618. Хоть это число и известно с античных времён, так сложилось, что оно оказалось для нас связано с именем учёного из Средневековья.

Отпраздновать столь необычный праздник можно разными способами. Например, узнать больше о последовательности Фибоначчи, поискать её примеры в своём доме или районе. А ещё можно попробовать проявить творчество — сделать что-нибудь с её применением.

Приметы 23 ноября

Родион-ледолом

23 ноября Русская православная церковь чтит память нескольких апостолов от 70-ти, в том числе Родиона и Олимпа. Святой Родион, или Иродион, был родственником апостола Павла. С ним он отправился в Рим, и спутникам им стал апостол Олимп. И Родион, и Олимп были в итоге обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

На Руси же в этот день отмечали праздник Родион-ледолом. Такое название появилось из-за несчастных случаев на ещё неокрепшем льду — рыбаки гибли, пытаясь поймать рыбу. Выходить на лёд в этот и ближайшие дни категорически запрещалось. Была традиция приносить в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавать их скотине, чтобы та не болела. Родион-ледолом считался неподходящим для путешествия, начала новых дел и залезания в долги. Что следовало делать в этот день — так это помогать нищим и нуждающимся.

Погодные приметы 23 ноября

Иней на Родиона — к морозам и снегопаду.

Сильный туман — к потеплению.

Дует ветер — к скорым метелям.

Слякоть — к долгой ненастной погоде.

Именинники 23 ноября

23 ноября может отмечать именины российская актриса Ольга Будина. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня, 23 ноября, могут отмечать именины обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Аполлон

Борис

Георгий

Денис

Егор

Иван

Константин

Михаил

Нестор

Николай

Пётр

Родион

Серафим

Ян

Анна

Ольга. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев