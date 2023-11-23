Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

На мосту между США и Канадой прогремел мощный взрыв

Экс-замминистра энергетики РФ Пётр Нидзельский задержан по делу о мошенничестве

Путин утвердил новые положения о гражданстве России и бланк текста присяги

Орбан поставил ЕС ультиматум из-за помощи Киеву

Супергерой Роман Костомаров покорил себе теннис, хотя удержать ракетку протезами непросто

Сбежавшего из России норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию "Ростову"

Путин удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что Газа стала детским кладбищем

Путин напомнил G20, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

"Пол-литра" вызвали затруднения у россиян

В НАТО сознались, на сколько они увеличили свой контингент в Косове

День памяти Георгия Победоносца, День акварели, Родион-ледолом: Праздники и приметы 23 ноября

Сегодня, 23 ноября 2023 года, в России отмечается один из праздников, посвящённых святому Георгию, который изображён на гербе Москвы. Также это особая дата для художников, архитекторов и даже математиков.

22 ноября, 21:01
<p>23 ноября отмечается День памяти святого Георгия Победоносца. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

23 ноября отмечается День памяти святого Георгия Победоносца. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

День памяти Георгия Победоносца

23 ноября православные в России отмечают праздник, посвящённый святому Георгию Победоносцу. Вот несколько фактов о нём:

  • святой Георгий был уроженцем Каппадокии (на территории современной Турции);
  • принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане;
  • на Руси почитался как защитник православного воинства;
  • с XIV века он считается небесным покровителем Москвы;
  • церковный праздник нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

День Георгия Победоносца — это один из особо почитаемых праздников христианской церкви. Память святого чтут несколько раз в течение года. 6 мая это делают в день его мученической смерти, 16 ноября празднуется обновление храма святого Георгия в Лидде в IV веке. Сегодня, 23 ноября, — день памяти о колесовании великомученика Георгия в 303 году нашей эры, а 9 декабря — об освящении церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.

Согласно преданию, Георгий родился в знатной семье в Палестине. Был храбр, отважен и умён. Когда начались гонения на христиан при Диоклетиане, Георгий раздал своё имущество бедным и явился к императору как христианин. Ему было приказано отречься от веры, но тот отказался, за что был казнён.

В России Георгия Победоносца почитают как покровителя воинов, а также земледельцев и скотоводов. Последнее объясняется тем, что в его житии описывается чудо оживления единственного вола у земледельца. Юрий Долгорукий, основатель Москвы, носил имя Георгия Победоносца. Спустя время великий князь Дмитрий Донской сделал Георгия святым покровителем Москвы. Его изображение стало гербом московских государей.

В День Георгия Победоносца можно молиться, посещать церковь, помогать нуждающимся, а также заниматься духовным развитием. В этот день важно не поступать противоположно подвигу святого Георгия Победоносца. Поэтому строго рекомендуется не нарушать заповеди Божьи, не высказывать пренебрежение, не ругаться, не ссориться и даже не повышать голос.

Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели. Фото © Freepik / master1305

23 ноября отмечается Международный день акварели. Фото © Freepik / master1305

23 ноября в России и за рубежом отмечается праздник холста и красок — Международный день акварели. Вот несколько фактов о нём:

  • это интернациональный неофициальный праздник;
  • его инициатором в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо;
  • ежегодно отмечается 23 ноября, по календарю не сдвигается;
  • к этому дню обычно приурочены различные выставки и пленэры.

Мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (Alfredo Guati Rojo, 1918–2003), придумавший Международный день акварели, был уверен, что эта техника изобразительного искусства способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира. У себя на родине он основал Общество акварелистов и Музей акварели, а также способствовал появлению подобных обществ в других странах.

Название техники можно перевести на русский как "водянистая". В ней используются краски, основой для которых служат растворимые водой вещества — клеи растительного происхождения. Это позволяет достичь эффекта воздушности и лёгкости изображения, плавных переходов.

Акварельные краски на водной основе известны ещё с древности. Так, именно ими наносились цветные рисунки на египетские папирусы. Использовались они также этрусками, римлянами и в ранней китайской живописи. Широкое распространение в Европе этот вид красок получил в Средние века, а в эпоху Возрождения их применение вышло на новый уровень. В XVIII веке работа с акварелью по технологии приблизилась к современной, художники начали использовать краски без примеси кроющих белил.

В России Общество акварелистов появилось в 1887 году, но в советский период его деятельность прекратилась. Возрождения пришлось ждать до конца века, когда появилось Общество акварелистов Санкт-Петербурга. А в Москве сейчас действует Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

День начала противостояния Южной Осетии и Грузии

23 ноября отмечается День начала противостояния Южной Осетии и Грузии. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

23 ноября отмечается День начала противостояния Южной Осетии и Грузии. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

23 ноября — особый день в соседней с Россией Южной Осетии, которая признана нашей страной независимым государством. Там отмечают День мужества и народного единства. Рассказываем о нём:

  • в республике это официальная памятная дата;
  • является там нерабочим днём;
  • посвящена началу борьбы с агрессией со стороны Грузии в 1989 году;
  • отмечается ежегодно в фиксированную дату — 23 ноября.

День мужества и народного единства в Южной Осетии посвящён событиям 23 ноября 1989 года, когда местные жители встали на защиту своей земли — началось открытое противостояние с Грузией. Тогда под прикрытием мирной демонстрации националисты во главе с Звиадом Гамсахурдия организовали многотысячное шествие на Цхинвал. Стихийно образовавшаяся небольшая группа местной молодёжи перекрыла дорогу у въезда в город и остановила колонну многочисленных автобусов и легковых машин, направлявшихся из Грузии. В ней было несколько десятков тысяч человек, многие из которых были вооружены.

Как отдыхаем в ноябре 2023 на День Народного единства: Выходные и переносы в ноябре

Как отдыхаем в ноябре 2023 на День Народного единства: Выходные и переносы в ноябре

Противостояние у Згудерской возвышенности длилось более суток. Впереди были месяцы блокады и долгие годы войны. Завершилось это окончательной победой, которая пришла с принуждением Грузии к миру и признанием Южной Осетии Российской Федерацией 26 августа 2008 года.

В этот день в Цхинвале в честь очередной годовщины ноябрьских событий 1989 года проходят различные памятные мероприятия, а в храмах проводятся молебны.

День Фибоначчи

23 ноября отмечается День Фибоначчи. Фото © Shutterstock

23 ноября отмечается День Фибоначчи. Фото © Shutterstock

23 ноября в России и других странах отмечают праздник, посвящённый выдающемуся математику Средневековья, — День Фибоначчи. Рассказываем о нём:

  • это международный неофициальный праздник;
  • отмечается ежегодно 23 ноября, по календарю не смещается;
  • цель — подчеркнуть вклад математика в развитие науки;
  • учёному в этот день посвящают различные акции и мероприятия.

Фибоначчи — это псевдоним итальянского математика Средневековья, которого звали Леонардо Пизанский. Жил он, соответственно, в Пизе примерно в 1170–1250 годах. 23 ноября выбрали для его чествования по простой причине. Цифры из написания этой даты — 1 1 2 3 — соответствуют первым числам последовательности Фибоначчи. Суть её простая — каждое число является суммой двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... (N-1) + (N-2)). Именно итальянский математик зафиксировал такую закономерность и обнаружил, что она повсеместно широко применяется — в природе, живописи, архитектуре (как на фото выше), даже в биржевой торговле.

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Выходные дни и праздники в 2024 году: Календарь рабочих и нерабочих дней года

Главной математической особенностью ряда Фибоначчи является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому "золотому сечению", или числу 1,618. Хоть это число и известно с античных времён, так сложилось, что оно оказалось для нас связано с именем учёного из Средневековья.

Отпраздновать столь необычный праздник можно разными способами. Например, узнать больше о последовательности Фибоначчи, поискать её примеры в своём доме или районе. А ещё можно попробовать проявить творчество — сделать что-нибудь с её применением.

Приметы 23 ноября

Родион-ледолом

23 ноября Русская православная церковь чтит память нескольких апостолов от 70-ти, в том числе Родиона и Олимпа. Святой Родион, или Иродион, был родственником апостола Павла. С ним он отправился в Рим, и спутникам им стал апостол Олимп. И Родион, и Олимп были в итоге обезглавлены в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь 2023

Главные православные праздники в ноябре: Церковный календарь 2023

На Руси же в этот день отмечали праздник Родион-ледолом. Такое название появилось из-за несчастных случаев на ещё неокрепшем льду — рыбаки гибли, пытаясь поймать рыбу. Выходить на лёд в этот и ближайшие дни категорически запрещалось. Была традиция приносить в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавать их скотине, чтобы та не болела. Родион-ледолом считался неподходящим для путешествия, начала новых дел и залезания в долги. Что следовало делать в этот день — так это помогать нищим и нуждающимся.

Погодные приметы 23 ноября

  • Иней на Родиона — к морозам и снегопаду.
  • Сильный туман — к потеплению.
  • Дует ветер — к скорым метелям.
  • Слякоть — к долгой ненастной погоде.

Именинники 23 ноября

23 ноября может отмечать именины российская актриса Ольга Будина. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

23 ноября может отмечать именины российская актриса Ольга Будина. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023

День ангела: Кто отмечает именины в ноябре-2023

Сегодня, 23 ноября, могут отмечать именины обладатели следующих имён:

  • Александр
  • Алексей
  • Аполлон
  • Борис
  • Георгий
  • Денис
  • Егор
  • Иван
  • Константин
  • Михаил
  • Нестор
  • Николай
  • Пётр
  • Родион
  • Серафим
  • Ян
  • Анна
  • Ольга.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!