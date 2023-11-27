День морской пехоты, Международный день гитариста, Филиппово заговенье: Праздники и приметы 27 ноября Сегодня, 27 ноября 2023 года, в России отмечают несколько профессиональных праздников. Один посвящён отважным защитникам Отечества, второй — людям, которые знают точную цену многим вещам, третий — тем, кто воспользовался одной из возможностей работать на себя. 26 ноября, 21:01 27 ноября в России отмечается День морской пехоты ВМФ РФ. Фото © Минобороны РФ

День морской пехоты

27 ноября в России отмечается праздник военнослужащих, которые призваны выполнять задачи на стыке двух стихий — воды и суши. На эту дату приходится День морской пехоты: это официальный российский ведомственный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 27 ноября;

приурочен ко дню образования "полка морских солдат" при Петре I;

по всей стране в этот день проходят посвящённые празднику торжественные мероприятия.

Морская пехота в России — это высокомобильный род береговых войск Военно-морского флота (ВМФ). Её задача — ведение боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно-морских десантов, а также оборона военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов. Части морской пехоты могут высаживаться на берег с десантных кораблей и катеров, вертолётов. Также морпехи могут преодолевать водные пространства на плавающих боевых машинах.

Свой профессиональный праздник у морских пехотинцев появился в 1996 году, когда главнокомандующий ВМФ РФ подписал приказ "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Дата выбрана не случайно: 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года Пётр I издал указ о формировании "полка морских солдат" для службы в абордажно-десантных командах. Сначала у морской пехоты задачи были ограниченные: вести огонь по экипажам вражеских кораблей, абордажный бой и караульную службу. Первое боевое крещение у неё случилось уже в следующем году после основания — в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота "Эсперн".

27 ноября — День морской пехоты ВМФ России. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Сейчас морские пехотинцы несут службу на борту боевых кораблей в дальней океанской и морской зонах, участвуют в дальних походах. Также эти отважные российские бойцы принимают участие в специальной военной операции. Например, в феврале 2022-го на необорудованное побережье у Бердянска высадили десант. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли под контроль обширный плацдарм, с которого началось освобождение Запорожской и Херсонской областей. Ещё морские пехотинцы штурмовали Волноваху, одними из первых входили в Мариуполь. Девиз морских пехотинцев — "Там, где мы, там — победа!".

Международный день гитариста

27 ноября в России отмечается Международный день гитариста. Фото © Shutterstock

На 27 ноября приходится ещё один профессиональный праздник — в России и других странах отмечается Международный день гитариста. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в одну дату — 27 ноября;

приурочен к дню рождения Джими Хендрикса;

в этот день проводятся концерты гитаристов, в музыкальных школах — открытые уроки.

Гитара — один из самых популярных в мире музыкальных инструментов. Она может применяться как соло или в роли аккомпанемента во многих стилях и направлениях музыки — от классической до джаза. Видов гитары много: классическая, фламенко, испанская, электрическая и другие. Причём это древний инструмент. Первые сохранившиеся свидетельства о струнных инструментах с резонирующим корпусом и шейкой относятся ещё ко второму тысячелетию до нашей эры.

Современная классическая гитара сформировалась к XIX веку — её сконструировал испанский мастер Антонио Торрес. В XX веке появился её новый тип — электронная гитара, которая произвела настоящую революцию в музыке. Кстати, именно на такой играл музыкант, к чьему дню рождения теперь приурочен Международный день гитариста, — американский гитарист-виртуоз, певец и композитор Джими Хендрикс. В 2009 году журнал Time назвал его величайшим гитарным виртуозом всех времён. Он расширил диапазон и словарь электрогитары, словно изменив лицо рок-музыки.

День самозанятых

27 ноября отмечается День самозанятых. Фото © Shutterstock

27 ноября в России отмечается праздник, который тоже можно считать профессиональным, хоть касается он представителей самых разных специальностей, — День самозанятых. Предлагаем узнать о нём больше: отмечается ежегодно 27 ноября, по календарю не сдвигается;

приурочен к дате подписания закона о самозанятых в 2018 году;

праздник неофициальный, нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

День самозанятых отмечается в России 27 ноября, поскольку в 2018 году в этот день был подписан закон о новом специальном налоговом режиме. Самозанятые — это россияне, которые работают на себя или совмещают подработку с основной работой. Такой статус, введённый всего несколько лет назад в нашей стране, позволяет легализовать заработок, снять риск получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Например, такой режим подходит няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам. Это новшество позволило им и представителям других специальностей выйти из тени на комфортных условиях.

У режима работы самозанятых есть несколько ограничений. Например, это доход до 200 тысяч рублей в месяц. Есть и свои минусы — трудовой стаж не начисляется, социальных гарантий вроде оплачиваемого больничного или отпуска нет. Добровольные взносы в ПФР — только самостоятельный выбор самозанятого, а это может сказаться на размере пенсии. И всё же такой режим сейчас выбирают всё больше граждан.

В День самозанятых по всей стране проходят различные встречи, конференции, дни открытых дверей, цель которых — разъяснить желающим суть такого формата работы, помочь с переходом на него.

День оценщика

27 ноября отмечается День оценщика. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

27 ноября в России отмечается праздник, посвящённый людям, которые многому знают цену, — День оценщика. Несколько фактов о нём: это российский профессиональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно в один день — 27 ноября;

приурочен к дате утверждения квалификационной характеристики;

празднуется в профессиональном сообществе.

Оценщик — это специалист, который имеет право оценивать какое-либо имущество и утверждать отчёт о его стоимости. Предметом изучения такого профессионала могут быть, например, недвижимость, автомобили, предприятия, антиквариат. 27 ноября — праздник таких экспертов, поскольку в 1996 году в эту дату была утверждена квалификационная характеристика по должности "оценщик".

Кстати, в этому году 5 марта исполнилось 30 лет со дня основания в нашей стране самого большого профессионального объединения специалистов в области оценки — Русского общества оценщиков (РОО). В его рядах состоит несколько тысяч экспертов, десятки краевых и областных региональных сообществ по всей территории России. РОО является членом ведущих международных профессиональных организаций оценщиков. Сегодня его члены отмечают свой профессиональный праздник. Уже традиционно к нему приурочены конференции, съезды, мастер-классы и учебно-методические семинары оценщиков.

Приметы 27 ноября

Филиппово заговенье

27 ноября Русская православная церковь чтит память апостола Филиппа, одного из 12 учеников Христа. Он был родом из Вифсаиды. Согласно житию, после Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, Греции, Сирии и других местах, при этом творил чудеса. Например, однажды воскресил младенца. За проповедническую деятельность был казнён во время правления римского императора Домициана, который устроил гонения на христиан.

27 ноября в православных церквях начинается заговенье на Рождественский пост, его называли в народе Филиппово заговенье. Это был последний перед ограничениями день, когда можно было себе позволить непостную еду — блюда из мяса и рыбы, яиц и молока. Было принято, накрыв стол, приглашать родных и близких. Считалось, что чем богаче набор яств в этот день, тем больший достаток будет ждать семью в будущем. На Филиппово заговенье нельзя было выяснять отношения и ссориться.

Погодные приметы 27 ноября

Птицы громко щебечут — к потеплению.

Ясный день — к морозной зиме.

Иней на деревьях утром — к хорошему урожаю в будущем году.

Именинники 27 ноября

27 ноября может отмечать именины российский актёр Александр Устюгов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 27 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Алексей

Аристарх

Василий

Виктор

Гавриил

Георгий

Григорий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев