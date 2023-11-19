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19 ноября, 16:44

Белый дом: Соглашение по заложникам в Газе ближе, чем когда бы то ни было

Стороны почти достигли соглашения в вопросе освобождения заложников в секторе Газа, однако ряд спорных моментов до сих пор не решён. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу ABC.

"Мы стали ближе [к достижению сделки], чем были за последнее время. Возможно, мы сейчас ближе, чем когда-либо с начала этого переговорного процесса", сообщил Файнер.

Чиновник добавил, что диалог Израиля и Палестины об освобождении заложников сейчас находится в крайне деликатной стадии. Однако, по его словам, в ряде спорных моментов удалось найти компромисс, но разногласия ещё остаются. Представитель Белого дома отметил, что этот вопрос обладает высочайшим приоритетом для администрации Соединённых Штатов, в частности для президента США Джо Байдена.

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Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. В случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников, а ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе. Также сегодня премьер Катара заявил, что шансы на обмен израильских заложников увеличились.

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Юрий Лысенко
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