Белый дом: Соглашение по заложникам в Газе ближе, чем когда бы то ни было

Стороны почти достигли соглашения в вопросе освобождения заложников в секторе Газа, однако ряд спорных моментов до сих пор не решён. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу ABC.

"Мы стали ближе [к достижению сделки], чем были за последнее время. Возможно, мы сейчас ближе, чем когда-либо с начала этого переговорного процесса", — сообщил Файнер.