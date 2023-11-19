Духовный лидер Ирана пригрозил Израилю тотальной блокадой
Аятолла Хаменеи призвал к продовольственной блокаде Израиля и разрыву отношений
Исламским странам следует консолидировать усилия в вопросе осуждения Израиля за удары по Палестине, учинив стране продовольственную и энергетическую блокаду. Параллельно необходимо разорвать с Иерусалимом все отношения, призвал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
По мнению политика, Израиль получает энергию и товары транзитом через некоторые мусульманские государства. Эту "жизненно важную артерию" требуется немедленно перекрыть, считают в Тегеране.
"Мусульманские государства должны прекратить свои политические отношения с Израилем как минимум на определённое время", — цитирует Хаменеи иранское агентство IRNA.
А неделей ранее к исламским странам обратился президент Ирана Ибрахим Раиси. Глава ближневосточного государства выступил за коллективное признание ЦАХАЛ террористической организацией, аргументировав свою позицию зверствами израильской армии в Газе.
Getty Images / Iranian Leader Press Office / Handout / Anadolu