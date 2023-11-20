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19 ноября, 21:11

Пентагон разочаровался в Байдене из-за гибели американских солдат

WP: Байден разочаровал Пентагон из-за частых атак на ближневосточные базы ВС США

<p>Джозеф Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/52664282537/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Джозеф Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Flickr / The White House

Минобороны США недовольно действиями президента страны Джо Байдена, направленными на сокращение числа случаев нападений на американские военные базы в ближневосточных государствах. Такой информацией с читателями поделилась газета Washington Post.

Журналисты подчеркнули, что Пентагон разочаровался в мерах Белого дома, так как войска звёздно-полосатых всё ещё продолжают попадать под огонь проиранских группировок. Ограниченные авиаудары по противникам США не приносят видимых результатов, уверены в ведомстве.

"Нет чёткого понимания того, что мы пытаемся сдержать. Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Ну, это явно не работает", — пожаловался неназванный собеседник WP.

Вооружённые группировки в Ираке заявили об обстреле баз США на Ближнем Востоке

Вооружённые группировки в Ираке заявили об обстреле баз США на Ближнем Востоке

Всего с середины октября в результате обстрелов баз США в Сирии и Ираке пострадали 59 американских солдат. А некоторые удары даже приводили к жертвам среди военных.

Илья Пушкарев
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