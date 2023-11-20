Пентагон разочаровался в Байдене из-за гибели американских солдат
WP: Байден разочаровал Пентагон из-за частых атак на ближневосточные базы ВС США
Джозеф Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Flickr / The White House
Минобороны США недовольно действиями президента страны Джо Байдена, направленными на сокращение числа случаев нападений на американские военные базы в ближневосточных государствах. Такой информацией с читателями поделилась газета Washington Post.
Журналисты подчеркнули, что Пентагон разочаровался в мерах Белого дома, так как войска звёздно-полосатых всё ещё продолжают попадать под огонь проиранских группировок. Ограниченные авиаудары по противникам США не приносят видимых результатов, уверены в ведомстве.
"Нет чёткого понимания того, что мы пытаемся сдержать. Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Ну, это явно не работает", — пожаловался неназванный собеседник WP.
Всего с середины октября в результате обстрелов баз США в Сирии и Ираке пострадали 59 американских солдат. А некоторые удары даже приводили к жертвам среди военных.