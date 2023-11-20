Пентагон разочаровался в Байдене из-за гибели американских солдат

Минобороны США недовольно действиями президента страны Джо Байдена, направленными на сокращение числа случаев нападений на американские военные базы в ближневосточных государствах. Такой информацией с читателями поделилась газета Washington Post.

Журналисты подчеркнули, что Пентагон разочаровался в мерах Белого дома, так как войска звёздно-полосатых всё ещё продолжают попадать под огонь проиранских группировок. Ограниченные авиаудары по противникам США не приносят видимых результатов, уверены в ведомстве.