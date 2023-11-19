Вооружённые группировки в Ираке заявили об обстреле баз США на Ближнем Востоке

Шиитские вооружённые группировки, которые называют себя "движением сопротивления в Ираке" заявили, что это они причастны к новому обстрелу военных баз США на Ближнем Востоке.

"В ответ на преступления, совершённые врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — сообщила группировка в своём телеграм-канале.