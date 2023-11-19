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19 ноября, 10:22

Вооружённые группировки в Ираке заявили об обстреле баз США на Ближнем Востоке

Военная база США на Ближнем Востоке подверглась атаке БПЛА со стороны Ирака

Шиитские вооружённые группировки, которые называют себя "движением сопротивления в Ираке" заявили, что это они причастны к новому обстрелу военных баз США на Ближнем Востоке.

"В ответ на преступления, совершённые врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — сообщила группировка в своём телеграм-канале.

Почти 60 американских военных ранены после атак на базы США на Ближнем Востоке

Почти 60 американских военных ранены после атак на базы США на Ближнем Востоке

Как сообщал Лайф, это не первый обстрел со стороны группировки. 9 ноября по базе Соединённых Штатов в районе крупного нефтяного месторождения выпустили 15 ракет. Ответственность за обстрел на себя также взяло движение "Исламское сопротивление Ирака". Аналогичные случаи происходили также 6 и 7 ноября. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам КСИР и проиранских группировок в САР. Соответствующий приказ отдал американский лидер Джозеф Байден.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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