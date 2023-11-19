Вооружённые группировки в Ираке заявили об обстреле баз США на Ближнем Востоке
Военная база США на Ближнем Востоке подверглась атаке БПЛА со стороны Ирака
Шиитские вооружённые группировки, которые называют себя "движением сопротивления в Ираке" заявили, что это они причастны к новому обстрелу военных баз США на Ближнем Востоке.
"В ответ на преступления, совершённые врагом против нашего народа в секторе Газа, бойцы сопротивления в Ираке нанесли удар по американской оккупационной базе (Харир) на севере Ирака с помощью беспилотника, который прямо поразил цель", — сообщила группировка в своём телеграм-канале.
Как сообщал Лайф, это не первый обстрел со стороны группировки. 9 ноября по базе Соединённых Штатов в районе крупного нефтяного месторождения выпустили 15 ракет. Ответственность за обстрел на себя также взяло движение "Исламское сопротивление Ирака". Аналогичные случаи происходили также 6 и 7 ноября. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам КСИР и проиранских группировок в САР. Соответствующий приказ отдал американский лидер Джозеф Байден.
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