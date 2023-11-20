Игрок сборной Испании Гави из-за травмы колена может пропустить остаток сезона

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Гави получил тяжёлую травму в матче отборочного турнира Евро-2024 с Грузией (3:1) и может пропустить остаток сезона.

О серьёзности полученного 19-летним игроком повреждения уже заявили в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF). По данным As, первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена. Если этот диагноз будет подтверждён МТР, Гави выйдет из строя минимум на полгода и может не сыграть ни на чемпионате Европы в Германии, ни на Олимпиаде.

Ферран Торрес поддержал получившего травму Гави после гола в ворота Грузии. Фото © X / FC Barcelona