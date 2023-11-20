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19 ноября, 23:20

Игрок сборной Испании Гави из-за травмы колена может пропустить остаток сезона

<p>Гави получил травму колена в игре с Грузией. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/PaezGavi6/status/1726375739216322985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gavi</a></p>

Гави получил травму колена в игре с Грузией. Обложка © X / Gavi

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Гави получил тяжёлую травму в матче отборочного турнира Евро-2024 с Грузией (3:1) и может пропустить остаток сезона.

О серьёзности полученного 19-летним игроком повреждения уже заявили в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF). По данным As, первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена. Если этот диагноз будет подтверждён МТР, Гави выйдет из строя минимум на полгода и может не сыграть ни на чемпионате Европы в Германии, ни на Олимпиаде.

Ферран Торрес поддержал получившего травму Гави после гола в ворота Грузии. Фото © X / FC Barcelona

Ферран Торрес поддержал получившего травму Гави после гола в ворота Грузии. Фото © X / FC Barcelona

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Гави получил травму в первом тайме и покидал поле в слезах. В нынешнем сезоне футболист отыграл за "Барселону" в 15 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В его активе также 26 игр за сборную и пять забитых мячей.

Ранее Лайф рассказывал, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия. Это произошло в игре с командой Гибралтара, в которой французы установили сразу три рекорда.

Артур Лапсаков
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