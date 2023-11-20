Игрок сборной Испании Гави из-за травмы колена может пропустить остаток сезона
Гави получил травму колена в игре с Грузией. Обложка © X / Gavi
Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Гави получил тяжёлую травму в матче отборочного турнира Евро-2024 с Грузией (3:1) и может пропустить остаток сезона.
О серьёзности полученного 19-летним игроком повреждения уже заявили в Королевской футбольной федерации Испании (RFEF). По данным As, первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена. Если этот диагноз будет подтверждён МТР, Гави выйдет из строя минимум на полгода и может не сыграть ни на чемпионате Европы в Германии, ни на Олимпиаде.
Ферран Торрес поддержал получившего травму Гави после гола в ворота Грузии. Фото © X / FC Barcelona
Гави получил травму в первом тайме и покидал поле в слезах. В нынешнем сезоне футболист отыграл за "Барселону" в 15 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В его активе также 26 игр за сборную и пять забитых мячей.
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