Витамин В12 наделил лабораторных мышей супергеройской силой

Витамин В12, который содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах, оказался важнейшим веществом для регенерации тканей. К такому выводу пришли испанские учёные из Института биомедицинских исследований в Барселоне (IRB Barcelona).

Эксперты провели на лабораторных мышах ряд опытов по репрограммированию клеток. Оказалось, что для восстановления тканей организму просто необходимо "топливо" в виде витамина В12. Если у особи складывался дефицит этого биологически активного вещества, то такая мышка отставала и по скорости, и по качеству регенерации, сказано в статье авторов исследования для медицинского издания Nature Metabolism.

Подтвердить эффективность витамина В12 учёным удалось на клеточной модели язвенного колита. Это тяжёлое хроническое воспалительно-язвенное заболевание слизистой оболочки толстой кишки, чаще всего проявляющееся кровянистой диареей. Оказалось, что клетки кишечника, инициирующие восстановление, при введении нашего витамина регенерировались эффективнее. Вывод учёных состоит в следующем: пациентам с заболеваниями кишечника потенциально полезно назначать соответствующие добавки.