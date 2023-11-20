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20 ноября, 11:10

Матвиенко отметила неоценимый вклад Тулеева в развитие Кузбасса

<p>Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин</p>

Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала смерть бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Спикер Совфеда назвала ушедшего из жизни политика авторитетным государственным деятелем.

"Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внёс неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", — приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.

По её словам, Тулеев был принципиальным человеком, приверженным собственным принципам. Он останется в памяти жителей региона "мудрым, компетентным политиком" и "отзывчивым человеком", подчеркнула Матвиенко.

Названы дата и место прощания с Аманом Тулеевым

Названы дата и место прощания с Аманом Тулеевым

Напомним, что Аман Тулеев скончался 20 ноября в возрасте 79 лет. Он был одним из самых известных губернаторов России. Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой.

Ян Поланин
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