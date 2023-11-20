Матвиенко отметила неоценимый вклад Тулеева в развитие Кузбасса

"Он был авторитетным и опытным государственным деятелем, настоящим профессионалом, который до последнего дня верно служил Отечеству. За более чем два десятилетия во главе Кузбасса Аман Гумирович внёс неоценимый вклад в его развитие и процветание, вывел экономику и социальную сферу региона на новый качественный уровень", — приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.