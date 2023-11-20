Определён шорт-лист премии журнала "Сноб" "Сделано в России – 2023"

Опубликованы промежуточные итоги 12-й ежегодной премии "Сделано в России" журнала "Сноб". Экспертные советы собрали шорт-лист, в который вошли самые интересные проекты, запущенные с октября 2022 года.

Так, в номинации "Фокус внимания" (кино, сериалы, анимация) представлены: сериалы "Фишер", "Кибердеревня", "Король и Шут", "Актрисы", "Балет", а также фильмы "Фрау" и "Клетка ищет птицу". За премию "Дело вкуса" (гастрономия) поборются: кафе Fresco и "Март", чайная "Нитка", проект "Культура" и рестораны "Горячий цех", Folk, Zuma. В номинации "Градусы качества" (алкоголь) внесены: усадьба "Маркотх", винодел Андрюс Юцис, джин Gintl, Simple Wine News, пивоварня Brewlok, а также винодельни Gunko Winery и Château de Talu.

В номинации "Место действия" (театр) определены следующие финалисты: "Чагин" (театр "Современник"), "Чёрная кошка, белый кот" (театр на Таганке), "Тахир и Зухра" (театр "Шалом"), "Котлован" (театр "Старый дом"), "Леопольдштадт" (РАМТ), "Двадцать третий" (Мастерская Петра Фоменко) и "Чёрная пурга" (Новокузнецкий драмтеатр). В номинации "Сам себе музыкант" (музыка) заявлены: альбом "Диско шар" (Ксения Минаева), проект "Три степени свободы: музыка > кино > СССР" (Олег Нестеров), мини-альбом "Дочь" (группа hehehe) и альбом Acume (группа "Синекдоха Монток").

В номинации "Про себя и вслух" (текст) вошли: "Бронепароходы" (Алексей Иванов), "Последний день лета" (Андрей Подшибякин), "Истребление персиян" (Татьяна Толстая), "Снарк снарк" (Эдуард Веркин), подкаст "Дела" и издательство "Дом историй". За премию "Содержание формы" (мода) поборются бренды: Ushatáva, Razumno, SAMB, YuliaWave, Limе, а также магазин Peak и сервис Oskelly. А за победу в номинации "Среда обитания" (городская среда) сразятся: музеи Zaman и PERMM, а также центр изучения конструктивизма "Зотов", букинистический магазин "Академия", центр "Левашовский хлебозавод" и креативное пространство "Станкозавод".

В номинации "Человек человеку человек" (общество) представлены: телеграм-бот ISeeHomelessBot, проекты "Дом на полдороги" ("Ночлежка"), "Гипераммониемия" (фонд "Жизнь как чудо"), "Чистый Алтай", деловой клуб SOLOMON.help, кофейня "Спэшл" и инклюзивный кластер "Гнездо". А хаски-деревня "Рузская Аляска", круизы Volga Dream, отель "Манжерок", агрегатор "Своё за городом", ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup и железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" заявлены в номинации "По России с любовью" (путешествия).

Также будут определены победители в номинациях "Неваляшки: устойчивый бизнес" (бизнес), "Искатели" (наука и технологии), "Теория и практика важных дел".

В экспертные советы вошли: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца, ресторатор Дмитрий Левицкий, музыкальный продюсер Андрей Клюкин, писатель Алексей Сальников, академический руководитель образовательной программы "Менеджмент в ретейле" Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, директор Premium & Private Banking в МТС-банке Маргарита Васильева, вице-президент по развитию компании "Аквариус" Марина Иванова, главный управляющий директор Better и директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский, программный директор Е+ Софья Попова и другие.

Голосование в 13 номинациях проводится на сайте журнала "Сноб", отдать свой голос можно до 27 ноября. Выбрать понравившегося кандидата в шорт-листе может любой желающий. Список победителей будет объявлен 29 ноября на Новой сцене театра на Таганке — лауреатам вручат фирменные статуэтки.