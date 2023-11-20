На Урале солевой "эквилибрист" устроил соседям цирковое шоу с прогулкой по проводам
Житель Орска под действием наркотиков гулял по электропроводам между домами
В Орске жителей домов по улице Горького напугал "эквилибрист", который решил среди ночи добраться в соседнюю двухэтажку по натянутым между домами проводам. Никакой страховки мужчина при этом не использовал. О наличии у гражданина "запасной" жизни не сообщается.
Житель Орска под действием наркотиков прогулялся по электропроводам между домами. Видео © vk.com / Служба спасения Орска
Местные жители вызвали "канатоходцу" спасателей, полицию и скорую. Когда он, испугавшись количества "мигалок", всё-таки спустился на землю, его передали в руки медиков. Оказалось, мужчина не в себе — находится под действием наркотиков.
"Человеку в здравом уме не придёт в голову совершить подобный трюк. Причиной будет не только страх упасть, получить удар током, но отсутствие смысла в глупом поступке", — рассказали в Спасательной службе Орска.
Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи стройные спасатели вызволили застрявшего спелеолога из Чёртовой норы. А в Уфе молодой человек застрял в лифте, попытался выбраться сам, но заснул в вентиляционном коробе. Его разбудили и помогли спуститься.