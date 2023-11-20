Путин назвал Тулеева настоящим народным губернатором
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Российский лидер назвал его человеком государственного масштаба, который всегда стремился к созиданию и которому доверяли люди.
"Ушёл из жизни человек действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Был настоящим народным губернатором, которому доверяли люди", — говорится в телеграмме президента.
Напомним, что Аман Тулеев скончался 20 ноября в возрасте 79 лет. Он был одним из самых известных губернаторов России и возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Церемония прощания с Тулеевым состоится в Музыкальном театре Кузбасса в среду, 22 ноября.
ТАСС / Данил Айкин