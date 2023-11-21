Захарова назвала статью Байдена для WP первым шагом его предвыборной кампании

Статья главы Соединённых Штатов Джо Байдена в Washington Post (WP) является одним из первых шагов его предвыборной кампании. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в статье для газеты "Известия".

Она отметила, что в первую очередь это очевидно по причине того, что выборы американского президента начнутся уже в ноябре следующего года. Этой статьёй руководство Демократической партии США показало, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшее время.

"Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно", — заявила дипломат.

Также Захарова напомнила, что на сегодняшний день, согласно социологическим опросам, рейтинг одобрения действующего хозяина Белого дома достиг рекордного минимума и этот предвыборный шаг Байдена начинается с исторического провала.

"В-третьих, вместо традиционного для американской культуры обращения к нации был выбран формат письменной статьи, и причина тому вполне очевидна: политкоманда действующего президента не сочла возможным позволить выступать очно или хотя бы в записи своему президенту по непростым вопросам внешнеполитического урегулирования. Получилось бы ещё более неприглядно", — подчеркнула Захарова.

По её словам, Байден пытается связать обострение палестино-израильского конфликта с ситуацией на Украине. Причина проста: поддержка Тель-Авива является единственным вопросом, по которому в Вашингтоне республиканцы согласны с демократами. По всем остальным вопросам между ними противоречия непреодолимого характера.