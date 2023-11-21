Песков: СВО продолжается, для России главное — достигнуть своих целей

Специальная военная операция на Украине продолжается, главное для России — достигнуть своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают текущую ситуацию на Украине в десятую годовщину Евромайдана. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это был силовой госпереворот, который спонсировался из-за рубежа. Это ни для кого не тайна, указал представитель Кремля.