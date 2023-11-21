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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 09:42
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Песков: СВО продолжается, для России главное — достигнуть своих целей

Специальная военная операция на Украине продолжается, главное для России — достигнуть своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают текущую ситуацию на Украине в десятую годовщину Евромайдана. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это был силовой госпереворот, который спонсировался из-за рубежа. Это ни для кого не тайна, указал представитель Кремля.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к началу СВО на РФ уже напали. В ответ пришлось "расчехлить автомат", указал глава государства.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александр Юнашев
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