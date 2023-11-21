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21 ноября, 11:33

"Ничего у них не получится": В Кремле оценили угрозы Киева в адрес Путина

Песков: На Украине много раз угрожали Путину, но у них ничего не получится

На Украине многократно на словах "покушались" на российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не выйдет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.

Песков прокомментировал угрозы Украины в адрес президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / Зарубин

"Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт. Ничего у них не получится", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, Кремль не сомневается, что РФ достигнет всех целей специальной военной операции (СВО).

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"Пять или шесть, не помню точно": Зеленский развлёк журналистов байками о "пережитых" покушениях

А ранее Путин назвал отвратительным, что еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Кроме того, он возмутился тому, как Зеленский рукоплескал эсэсовцу в Канаде.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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