"Ничего у них не получится": В Кремле оценили угрозы Киева в адрес Путина
Песков: На Украине много раз угрожали Путину, но у них ничего не получится
На Украине многократно на словах "покушались" на российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не выйдет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.
Песков прокомментировал угрозы Украины в адрес президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / Зарубин
"Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт. Ничего у них не получится", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, Кремль не сомневается, что РФ достигнет всех целей специальной военной операции (СВО).
А ранее Путин назвал отвратительным, что еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Кроме того, он возмутился тому, как Зеленский рукоплескал эсэсовцу в Канаде.