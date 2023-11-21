"Ничего у них не получится": В Кремле оценили угрозы Киева в адрес Путина

На Украине многократно на словах "покушались" на российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не выйдет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.

Песков прокомментировал угрозы Украины в адрес президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / Зарубин

"Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт. Ничего у них не получится", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.