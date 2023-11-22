Наука о душе: Отмечаем День психолога в России
В 2023 году в России появился новый профессиональный праздник — День психолога. Хотя до этого врачевателей душ неофициально поздравляли уже более 20 лет. Life.ru рассказывает, когда и как отмечают День психолога, а также ещё много интересного об этой профессии.
22 ноября 2023 года Россия впервые официально отметит День психолога. Фото © Freepik
Психологи — это специалисты, занимающиеся изучением человеческого поведения, мышления и эмоций. Они проводят исследования, оказывают консультации и помощь в решении психологических проблем. Психологи могут работать в различных областях, таких как клиническая психология, образование, спорт, организационная психология. В зависимости от специализации психологи могут проводить терапевтические сессии с клиентами, работать с детьми или взрослыми, осуществлять научные изыскания, разрабатывать программы по улучшению психологического благополучия и многое другое.
Когда и как отмечают День психолога в России
22 ноября 1994 года в Москве прошёл учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, а спустя шесть лет в столице ежегодно начали неформально отмечать День психолога. Инициатором мероприятия выступил МГУ. Со временем в праздновании стали участвовать и другие университеты страны, а в нынешнем году праздник получил официальный статус постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023 года № 1666. Главная цель этого дня — в очередной раз напомнить людям о важности профессии психолога, а властям — о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны.
По традиции в праздничный день проводят конференции, семинары, лекции, на которых обсуждаются темы из рабочей практики, рассматриваются проблемы и достижения современной психологии. Конечно, не обходится без торжественных мероприятий, концертов, банкетов и поздравлений в кругу коллег и близких людей.
Психологов часто путают с психотерапевтами и психиатрами, но это ошибка. Фото © Freepik
Из истории праздника
Первыми психологами в древние времена, несомненно, были жрецы и шаманы, ведь эффект от их обрядов носил в первую очередь психологическое, а не магическое действие. И хотя уже античные авторы нередко уделяли в своём творчестве внимание проблемам души и разума человека, а термин "психология" впервые был использован Рудольфом Гоклениусом в 1590 году, научное направление эта дисциплина получила только в XIX веке. Годом рождения психологии считается 1879-й, когда физиолог и психолог Вильгельм Вундт открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания.
В начале XX века важным этапом в развитии психологии стал метод психоанализа Зигмунда Фрейда, в котором человек рассматривался как система из нескольких независимых структур личности, борющихся друг с другом. Основным конфликтом считалось противоречие между сексуальными потребностями и требованиями социума, эти потребности подавляющего. С другой стороны, в США активно развивался бихевиоризм — основанная Джоном Уотсоном школа психологии, базирующаяся на работах Ивана Павлова и Эдварда Ли Торндайка. Человек здесь рассматривался как "чёрный ящик", в который входят стимулы, а выходят из него реакции на эти стимулы.
Самым знаменитым психиатром и психоаналитиком XX века считается швейцарский учёный Карл Юнг, известный своей теорией коллективного бессознательного. В то время как его учитель Фрейд считал, что бессознательное состоит в основном из подавленных мыслей и желаний, Юнг полагал, что бессознательное также содержит общий коллективный слой символов, который является общим для всех людей. Это коллективное бессознательное включает архетипы, универсальные символы и темы, присутствующие в снах, мифах и историях людей всех культур и исторических периодов.
Как появилась психология? Лекция об истории становления психологии как науки. Читает Николай Котелевцев, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Курского государственного университета. Видео © YouTube / Николай Котелевцев
Психология прошла большой путь развития, в наше время в этой науке существует множество школ и направлений. Особую роль играет прикладная психология, помогающая людям справиться со стрессами, паническими атаками, неуверенностью в своих силах и многими другими беспокойствами, сопровождающими жизнь современного человека.
В России первая экспериментальная психологическая лаборатория была открыта в 1885 году русским физиологом Иваном Сеченовым. В 1912-м был основан Институт психологии в Москве. В 80-е годы XX века введение всеобщего среднего образования вызвало необходимость создания психологической службы в школах. В 90-е годы появились психологические факультеты в вузах, система психологического профессионального образования получила новый стимул к развитию.
Сегодня психологи успешно трудятся в системе образования, здравоохранения, социальной защиты, на многих предприятиях, ведут частную практику. Психологическая культура становится всё более важной составляющей повседневной жизни.
Интересные факты о профессии психолога
- Дня психолога нигде в мире, кроме России, не существует. По инициативе ООН с 1992 года 10 октября проводят Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day), однако его цель — не чествование психологов как специалистов, а повышение осведомлённости о проблемах психического здоровья.
- В США в некоторых штатах 27 мая отмечают День психологии (Psychology Day), а 14 июля — Национальный день признательности психологам (National Psychologist Appreciation Day).
- Психолог в России — это специалист по психологии с высшим профильным образованием, который решает исследовательские задачи и оказывает психологическую помощь. Основной метод специалистов — беседа. Психологи в нашей стране не являются медицинскими работниками, они не могут выписывать лекарства и ставить медицинские диагнозы.
- По данным Правительства России, в сфере оказания психологической помощи в нашей стране работает более семи миллионов человек.
- Психолог — одна из самых востребованных профессий в больших городах России. Большинство работодателей готовы принять этих специалистов на полную занятость и полный рабочий день.
- В последние годы набирает популярность работа с психологами на интернет-платформах. В среднем индивидуальная сессия стоит около 3 тысяч рублей.
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Что подарить психологу
В день профессионального праздника можно порадовать вашего психолога приятными и полезными подарками.
- Блокнот, ежедневник или органайзер. Психолог может расписывать здесь свои планы, график приёма посетителей, делать важные заметки.
- Ионизатор воздуха. Большую часть времени психолог находится в своём кабинете, в котором важно обеспечить здоровую атмосферу.
- Термокружка. В перерывах между приёмами пациентов хорошо подкрепиться глотком горячего кофе или чая. На кружку можно нанести именную надпись.
- Визитница. Ещё один универсальный презент, который пригодится специалисту, занятому частной практикой.
- Наушники. Они позволят слушать музыку, аудиокниги, лекции в любом месте.
- Солнечное зарядное устройство. Прикрепляется к окну на присоску и в течение дня накапливает солнечную энергию.
- Бутылка хорошего алкоголя. Никто не отменял этот универсальный подарок. Только узнайте сначала о вкусах вашего психолога.