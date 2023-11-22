Наука о душе: Отмечаем День психолога в России В 2023 году в России появился новый профессиональный праздник — День психолога. Хотя до этого врачевателей душ неофициально поздравляли уже более 20 лет. Life.ru рассказывает, когда и как отмечают День психолога, а также ещё много интересного об этой профессии. 21 ноября, 21:01 22 ноября 2023 года Россия впервые официально отметит День психолога. Фото © Freepik

Психологи — это специалисты, занимающиеся изучением человеческого поведения, мышления и эмоций. Они проводят исследования, оказывают консультации и помощь в решении психологических проблем. Психологи могут работать в различных областях, таких как клиническая психология, образование, спорт, организационная психология. В зависимости от специализации психологи могут проводить терапевтические сессии с клиентами, работать с детьми или взрослыми, осуществлять научные изыскания, разрабатывать программы по улучшению психологического благополучия и многое другое.

Когда и как отмечают День психолога в России

22 ноября 1994 года в Москве прошёл учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, а спустя шесть лет в столице ежегодно начали неформально отмечать День психолога. Инициатором мероприятия выступил МГУ. Со временем в праздновании стали участвовать и другие университеты страны, а в нынешнем году праздник получил официальный статус постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023 года № 1666. Главная цель этого дня — в очередной раз напомнить людям о важности профессии психолога, а властям — о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны.

По традиции в праздничный день проводят конференции, семинары, лекции, на которых обсуждаются темы из рабочей практики, рассматриваются проблемы и достижения современной психологии. Конечно, не обходится без торжественных мероприятий, концертов, банкетов и поздравлений в кругу коллег и близких людей.

Психологов часто путают с психотерапевтами и психиатрами, но это ошибка. Фото © Freepik

Из истории праздника

Первыми психологами в древние времена, несомненно, были жрецы и шаманы, ведь эффект от их обрядов носил в первую очередь психологическое, а не магическое действие. И хотя уже античные авторы нередко уделяли в своём творчестве внимание проблемам души и разума человека, а термин "психология" впервые был использован Рудольфом Гоклениусом в 1590 году, научное направление эта дисциплина получила только в XIX веке. Годом рождения психологии считается 1879-й, когда физиолог и психолог Вильгельм Вундт открыл первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания.

В начале XX века важным этапом в развитии психологии стал метод психоанализа Зигмунда Фрейда, в котором человек рассматривался как система из нескольких независимых структур личности, борющихся друг с другом. Основным конфликтом считалось противоречие между сексуальными потребностями и требованиями социума, эти потребности подавляющего. С другой стороны, в США активно развивался бихевиоризм — основанная Джоном Уотсоном школа психологии, базирующаяся на работах Ивана Павлова и Эдварда Ли Торндайка. Человек здесь рассматривался как "чёрный ящик", в который входят стимулы, а выходят из него реакции на эти стимулы.

Самым знаменитым психиатром и психоаналитиком XX века считается швейцарский учёный Карл Юнг, известный своей теорией коллективного бессознательного. В то время как его учитель Фрейд считал, что бессознательное состоит в основном из подавленных мыслей и желаний, Юнг полагал, что бессознательное также содержит общий коллективный слой символов, который является общим для всех людей. Это коллективное бессознательное включает архетипы, универсальные символы и темы, присутствующие в снах, мифах и историях людей всех культур и исторических периодов.

Как появилась психология? Лекция об истории становления психологии как науки. Читает Николай Котелевцев, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Курского государственного университета. Видео © YouTube / Николай Котелевцев

Психология прошла большой путь развития, в наше время в этой науке существует множество школ и направлений. Особую роль играет прикладная психология, помогающая людям справиться со стрессами, паническими атаками, неуверенностью в своих силах и многими другими беспокойствами, сопровождающими жизнь современного человека.

В России первая экспериментальная психологическая лаборатория была открыта в 1885 году русским физиологом Иваном Сеченовым. В 1912-м был основан Институт психологии в Москве. В 80-е годы XX века введение всеобщего среднего образования вызвало необходимость создания психологической службы в школах. В 90-е годы появились психологические факультеты в вузах, система психологического профессионального образования получила новый стимул к развитию.

Сегодня психологи успешно трудятся в системе образования, здравоохранения, социальной защиты, на многих предприятиях, ведут частную практику. Психологическая культура становится всё более важной составляющей повседневной жизни.

Интересные факты о профессии психолога

Дня психолога нигде в мире, кроме России, не существует. По инициативе ООН с 1992 года 10 октября проводят Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day), однако его цель — не чествование психологов как специалистов, а повышение осведомлённости о проблемах психического здоровья.

В США в некоторых штатах 27 мая отмечают День психологии (Psychology Day), а 14 июля — Национальный день признательности психологам (National Psychologist Appreciation Day).

Психолог в России — это специалист по психологии с высшим профильным образованием, который решает исследовательские задачи и оказывает психологическую помощь. Основной метод специалистов — беседа. Психологи в нашей стране не являются медицинскими работниками, они не могут выписывать лекарства и ставить медицинские диагнозы.

По данным Правительства России, в сфере оказания психологической помощи в нашей стране работает более семи миллионов человек.

Психолог — одна из самых востребованных профессий в больших городах России. Большинство работодателей готовы принять этих специалистов на полную занятость и полный рабочий день.

В последние годы набирает популярность работа с психологами на интернет-платформах. В среднем индивидуальная сессия стоит около 3 тысяч рублей.

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Что подарить психологу

В день профессионального праздника можно порадовать вашего психолога приятными и полезными подарками.

Блокнот, ежедневник или органайзер. Психолог может расписывать здесь свои планы, график приёма посетителей, делать важные заметки. Ионизатор воздуха. Большую часть времени психолог находится в своём кабинете, в котором важно обеспечить здоровую атмосферу. Термокружка. В перерывах между приёмами пациентов хорошо подкрепиться глотком горячего кофе или чая. На кружку можно нанести именную надпись. Визитница. Ещё один универсальный презент, который пригодится специалисту, занятому частной практикой. Наушники. Они позволят слушать музыку, аудиокниги, лекции в любом месте. Солнечное зарядное устройство. Прикрепляется к окну на присоску и в течение дня накапливает солнечную энергию. Бутылка хорошего алкоголя. Никто не отменял этот универсальный подарок. Только узнайте сначала о вкусах вашего психолога.

Авторы Андрей Соколов