Расклад Байдена: На что надеется американский президент, уравнивая Путина и ХАМАС Президент США написал программную статью. Под предлогом защиты мира Байден просит у Конгресса денег на разжигание конфликтов на Украине и в Палестине. Зачем ему это нужно? 21 ноября, 21:40 Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / CQ-Roll Call, Inc / Tom Williams

Теория зла

Американский президент Джо Байден, прославившийся падениями с трапа самолёта и неадекватным поведением на мероприятиях, часто не может самостоятельно произнести связно хотя бы пару слов. Тем не менее лидер США опубликовал в газете "Вашингтон пост" программную статью "США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС", в которой поставил знак равенства между палестинским движением ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным, назвав их террористами и пообещав бороться с ними до победы.

Сам ли Байден шлифовал этот публицистический "шедевр" об "абсолютном зле", или за него это сделали спичрайтеры — общественности доподлинно неизвестно, но совершенно очевидно одно — статья получилась насквозь лицемерная и фарисейская. Что, впрочем, для американской политики дело вполне обыкновенное.

Так, Байден в привычной для США манере лицемерно заявляет о стремлении добиться мира на Украине и в Палестине, а на деле всеми силами способствует разжиганию конфликтов. Достаточно вспомнить всё новые поставки вооружений Киеву и Тель-Авиву, политическое крышевание их режимов, выдвижение авианосных группировок в районы, прилегающие к зонам эскалации.

"Младенцы и малыши, матери и отцы, бабушки и дедушки, люди с ограниченными возможностями и даже люди, пережившие холокост, были искалечены и убиты. Целые семьи были убиты в своих домах. Тела, изрешеченные пулями и сожжённые до неузнаваемости", — живописует Байден злодеяния ХАМАС на территории Израиля. По его словам, он "убит горем" из-за этих кадров.

Напомним, американская администрация требовала проведения выборов в секторе Газа, понимая, что в результате к власти придут сторонники ХАМАС. То есть этот кризис они создали сами, используя противостояние как дрова для костра.

Бюджетный вопрос

Цель очевидна — получить одобрение Конгресса на продолжение политики Байдена по поддержке режимов на Украине и в Израиле и тем самым упрочить своё личное политическое положение в преддверии президентских выборов в США. Фото © ТАСС / EPA / POOL / YURI GRIPAS

Впрочем, не нужно обладать особыми аналитическими способностями, чтобы разглядеть истинную подоплёку этой публикации. Её цель очевидна — получить одобрение Конгресса на продолжение политики Байдена по поддержке режимов на Украине и в Израиле и тем самым упрочить своё личное политическое положение в преддверии президентских выборов в США.

— В своей статье Байден демонстрирует готовность демократического мира, к которому он относит Соединённые Штаты, противостоять так называемому авторитарному миру, под которым он имеет в виду и Россию, и Китай, и Иран, и ХАМАС. И этому всему, по его мнению, США должны противостоять комплексно, то есть одновременно. Именно поэтому Байден продолжает запрашивать в Конгрессе финансирование сразу и на Украину, и на Израиль. Под этим соусом противостояния авторитарному миру он запрашивает помощь Киеву и Тель-Авиву одним пакетом. Республиканцы же дифференцируют Израиль, помощь которому они считают обязательной, и Украину, помощь которой, по их мнению, необязательна. Именно для того, чтобы помощь Украине вагончиком проскочила вместе с помощью Израилю, Байден и уравнивает Путина и ХАМАС, — считает политолог Геворг Мирзаян.

Ясно и то, что в условиях рекордно низких рейтингов действующего президента США текст объясняет и оправдывает провалы администрации Байдена во внешней политике, которые и привели к подрыву международной стабильности и безопасности.

Явную претензию на второй срок вряд ли примут американские избиратели. То же самое грозит и лидерству США в мире, которое уже готовы оспорить не только страны Глобального Юга.

Авторы Владимир Дюжий