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21 ноября, 17:30

Европарламент показал карту с Крымом в составе России

Европарламент показал карту с Крымом в составе РФ, но удалил пост и извинился

Европарламент в социальной сети X (Twitter) разместил пост, посвящённый торговым соглашениям ЕС. На одной из карт ЕП обозначил Крым территорией РФ. Позже эту публикацию из аккаунта убрали, а Европарламент извинился за "ошибку".

Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны

Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны

"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над её исправлением", — заявили там.

Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны

Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны

Украинский телеканал показал карту России с Крымом и нарвался на проверку

Украинский телеканал показал карту России с Крымом и нарвался на проверку

Ранее подобный "казус" произошёл с Правительством Венгрии. В июне кабмин этой страны опубликовал ролик с картой Украины без Крыма. В ответ на это Киев выразил демарш, напомнив, что Будапешт не признаёт российский суверенитет над полуостровом. Позже власти Венгрии изменили видео.

Напомним, полуостров стал частью России в марте 2014 года, девять лет назад судьбу Крыма решили сами жители: по итогам референдума более 95% избирателей высказались за. Однако не все на Западе были с этим согласны. Точку в споре поставил президент Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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