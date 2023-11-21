Европарламент показал карту с Крымом в составе России
Европарламент показал карту с Крымом в составе РФ, но удалил пост и извинился
Европарламент в социальной сети X (Twitter) разместил пост, посвящённый торговым соглашениям ЕС. На одной из карт ЕП обозначил Крым территорией РФ. Позже эту публикацию из аккаунта убрали, а Европарламент извинился за "ошибку".
Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны
"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над её исправлением", — заявили там.
Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны
Ранее подобный "казус" произошёл с Правительством Венгрии. В июне кабмин этой страны опубликовал ролик с картой Украины без Крыма. В ответ на это Киев выразил демарш, напомнив, что Будапешт не признаёт российский суверенитет над полуостровом. Позже власти Венгрии изменили видео.
Напомним, полуостров стал частью России в марте 2014 года, девять лет назад судьбу Крыма решили сами жители: по итогам референдума более 95% избирателей высказались за. Однако не все на Западе были с этим согласны. Точку в споре поставил президент Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Shutterstock