Европарламент показал карту с Крымом в составе России

Европарламент в социальной сети X (Twitter) разместил пост, посвящённый торговым соглашениям ЕС. На одной из карт ЕП обозначил Крым территорией РФ. Позже эту публикацию из аккаунта убрали, а Европарламент извинился за "ошибку".

Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны

"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над её исправлением", — заявили там.

Европарламент обозначил на карте Крым территорией России. Фото © Telegram / Политика страны

Ранее подобный "казус" произошёл с Правительством Венгрии. В июне кабмин этой страны опубликовал ролик с картой Украины без Крыма. В ответ на это Киев выразил демарш, напомнив, что Будапешт не признаёт российский суверенитет над полуостровом. Позже власти Венгрии изменили видео.