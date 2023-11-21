В парламенте ЮАР высказались за разрыв дипотношений с Израилем
Парламент ЮАР выступил за разрыв дипотношений с Израилем и закрытие посольства
В парламенте ЮАР высказались за разрыв дипломатических отношений с Израилем, передаёт телеканал ENCA.
Так, за разрыв дипотношений, а также за закрытие израильского посольства выступили 248 депутатов. В парламенте уточнили, что меры вводятся до того момента, пока Израиль не согласится прекратить огонь и не проведёт переговоры о содействии ООН.
Лайф сообщал, что возможность разрыва дипотношений с Израилем допустили и в Турции. По информации турецкого МИД, Анкара может разорвать дипотношения с Тель-Авивом, если такое же решение примут одновременно несколько стран. Ранее отношения с Израилем разорвала Боливия.
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