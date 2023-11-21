В парламенте ЮАР высказались за разрыв дипотношений с Израилем

В парламенте ЮАР высказались за разрыв дипломатических отношений с Израилем, передаёт телеканал ENCA.

Так, за разрыв дипотношений, а также за закрытие израильского посольства выступили 248 депутатов. В парламенте уточнили, что меры вводятся до того момента, пока Израиль не согласится прекратить огонь и не проведёт переговоры о содействии ООН.