Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 20:18

В парламенте ЮАР высказались за разрыв дипотношений с Израилем

Парламент ЮАР выступил за разрыв дипотношений с Израилем и закрытие посольства

В парламенте ЮАР высказались за разрыв дипломатических отношений с Израилем, передаёт телеканал ENCA.

Так, за разрыв дипотношений, а также за закрытие израильского посольства выступили 248 депутатов. В парламенте уточнили, что меры вводятся до того момента, пока Израиль не согласится прекратить огонь и не проведёт переговоры о содействии ООН.

Бахрейн отозвал посла из Израиля

Бахрейн отозвал посла из Израиля

Лайф сообщал, что возможность разрыва дипотношений с Израилем допустили и в Турции. По информации турецкого МИД, Анкара может разорвать дипотношения с Тель-Авивом, если такое же решение примут одновременно несколько стран. Ранее отношения с Израилем разорвала Боливия.

Обложка ©

Getty Images / Atlantide Phototravel

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Израиль
  • юар
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров