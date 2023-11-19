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19 ноября, 00:55

Глава МИД Турции объяснил, как эффективнее разорвать дипотношения с Израилем

Глава МИД Турции Фидан: Анкара готова разорвать дипотношения с Израилем

<p>Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hakan Fidan</p>

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hakan Fidan

Анкара может разорвать дипотношения с Израилем, но более эффективно это будет, если такое же решение примут одновременно несколько стран. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, нужно извлекать уроки "из предыдущих тупиков". Действия Израиля создают глобальный кризис, и несогласным следует действовать сообща.

"Решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными", — считает глава МИД Турции.

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А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористической страной. Он обвинил еврейское государство во лжи из-за сокрытия факта владения ядерным оружием и пообещал сделать всё возможное для его наказания за действия в Газе.

Лариса Сафронова
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