СК взялся за расследование убийства бизнесмена в Белой Калитве

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя Владимира Б. в Белой Калитве Ростовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1965 года рождения получил огнестрельные ранения в области головы и туловища. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"Совместно с оперативными сотрудниками полиции они выполняют следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению", — добавили в региональном управлении СК.