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21 ноября, 20:33

СК взялся за расследование убийства бизнесмена в Белой Калитве

По факту убийства мужчины в Белой Калитве под Ростовом возбуждено уголовное дело

<p>Кадры с места убийства местного бизнесмена Владимира Б. в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59595" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры с места убийства местного бизнесмена Владимира Б. в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © t.me / SHOT

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя Владимира Б. в Белой Калитве Ростовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1965 года рождения получил огнестрельные ранения в области головы и туловища. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"Совместно с оперативными сотрудниками полиции они выполняют следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению", — добавили в региональном управлении СК.

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Об убийстве мужчины в Ростовской области Лайф сообщал ранее. Всё произошло в центре города Белая Калитва вечером 21 ноября. Киллер подошёл к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. На место приехала скорая, однако спасти его не удалось. Убитым оказался местный бизнесмен Владимир Б., которого местные жители также охарактеризовали как "криминального авторитета из девяностых".

Оксана Попова
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