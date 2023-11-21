СК взялся за расследование убийства бизнесмена в Белой Калитве
По факту убийства мужчины в Белой Калитве под Ростовом возбуждено уголовное дело
Кадры с места убийства местного бизнесмена Владимира Б. в центре Белой Калитвы Ростовской области. Обложка © t.me / SHOT
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя Владимира Б. в Белой Калитве Ростовской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1965 года рождения получил огнестрельные ранения в области головы и туловища. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".
"Совместно с оперативными сотрудниками полиции они выполняют следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению", — добавили в региональном управлении СК.
Об убийстве мужчины в Ростовской области Лайф сообщал ранее. Всё произошло в центре города Белая Калитва вечером 21 ноября. Киллер подошёл к мужчине и выстрелил ему несколько раз в голову. На место приехала скорая, однако спасти его не удалось. Убитым оказался местный бизнесмен Владимир Б., которого местные жители также охарактеризовали как "криминального авторитета из девяностых".