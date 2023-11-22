В Кемерове сотни людей простились с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым

В Кемерове завершилась церемония прощания с бывшим главой региона Аманом Тулеевым. Из-за большого количества людей траурное мероприятие продлили на час, оно проходило в Музыкальном театре Кузбасса.

Проводить Тулеева в последний путь пришли как представители региональных властей, так и простые жители региона, которые за близость к людям прозвали политика "народным губернатором". Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в разговоре с журналистами отметил, что Аман Гумирович внёс "огромный вклад в политическое устройство современной России" и был навеки предан своему любимому Кузбассу. Губернатор также рассказал, что разговаривал с Тулеевым по телефону за два дня до его смерти.









Гроб с телом "народного губернатора" вынесли из здания под аплодисменты. Отпевать Тулеева будут в Знаменском кафедральном соборе, а похоронят на Центральном кладбище № 1 в Кемерове.