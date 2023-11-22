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22 ноября, 06:36

В Кемерове сотни людей простились с экс-главой Кузбасса Аманом Тулеевым

В Кемерове завершилась церемония прощания с бывшим главой региона Аманом Тулеевым. Из-за большого количества людей траурное мероприятие продлили на час, оно проходило в Музыкальном театре Кузбасса.

Проводить Тулеева в последний путь пришли как представители региональных властей, так и простые жители региона, которые за близость к людям прозвали политика "народным губернатором". Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в разговоре с журналистами отметил, что Аман Гумирович внёс "огромный вклад в политическое устройство современной России" и был навеки предан своему любимому Кузбассу. Губернатор также рассказал, что разговаривал с Тулеевым по телефону за два дня до его смерти.

  • Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
    Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
  • Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
    Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
  • Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
    Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
  • Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая
    Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая

Кадр с церемонии прощания с Тулеевым. Фото © NGS42.ru / Валерия Городецкая

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Гроб с телом "народного губернатора" вынесли из здания под аплодисменты. Отпевать Тулеева будут в Знаменском кафедральном соборе, а похоронят на Центральном кладбище № 1 в Кемерове.

Матвиенко отметила неоценимый вклад Тулеева в развитие Кузбасса

Матвиенко отметила неоценимый вклад Тулеева в развитие Кузбасса

Напомним, что Аман Тулеев скончался в понедельник, 20 ноября, в возрасте 79 лет. Он был одним из самых известных губернаторов России и возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Соболезнования родным и близким политика ранее выразил Владимир Путин. Президент, в частности, назвал Тулеева человеком государственного масштаба, который всегда стремился к созиданию и которому доверяли люди.

Обложка ©

NGS42.ru / Валерия Городецкая

Наталья Исакова
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