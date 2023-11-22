Экс-главу Кузбасса Амана Тулеева похоронили рядом с могилой сына

Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище № 1 в областном центре. На церемонии присутствовало около 300 человек, включая почётный караул и президентский кадетский оркестр.

Экс-главу Кузбасса похоронили возле могилы его младшего сына Андрея, погибшего в автокатастрофе 25 лет назад. Гроб опускали в могилу под гимн России, а рядом медали держали 22 военнослужащих. Отмечается, что к могиле были возложены венки от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и действующего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, передаёт ТАСС.