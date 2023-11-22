Экс-главу Кузбасса Амана Тулеева похоронили рядом с могилой сына
Аман Тулеев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева похоронили на Центральном кладбище № 1 в областном центре. На церемонии присутствовало около 300 человек, включая почётный караул и президентский кадетский оркестр.
Экс-главу Кузбасса похоронили возле могилы его младшего сына Андрея, погибшего в автокатастрофе 25 лет назад. Гроб опускали в могилу под гимн России, а рядом медали держали 22 военнослужащих. Отмечается, что к могиле были возложены венки от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и действующего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, передаёт ТАСС.
Напомним, что Аман Тулеев скончался в понедельник, 20 ноября, в возрасте 79 лет. Он был одним из самых известных губернаторов России и возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Соболезнования родным и близким политика выразил Владимир Путин. Президент назвал Тулеева человеком государственного масштаба, который всегда стремился к созиданию и которому доверяли люди.