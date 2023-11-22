В ГД отреагировали на решение 23 брендов зайти в Россию: Рынок не терпит пустоты Депутат Немкин: Зарубежные бренды не хотят терять лояльную аудиторию в РФ LIFE / Эмин Калантаров

Российский рынок за последние два года показал независимость от турбулентности, которая в целом происходила в мире. Так, в текущем году появилось более 700 российских брендов. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

"Уверен, что для зарубежных брендов рынок не менее привлекателен, особенно на фоне большого количества освободившихся ниш после ухода европейцев и американцев. Тем не менее с этим вопросом стоит поспешить — многие бренды сегодня на самом деле уже вернулись на наш рынок, просто прикрываются другими названиями. Это связано с тем, что никто не хочет терять такую большую и лояльную аудиторию, которая есть только в России", — подчеркнул парламентарий.

Коллега Немкина — депутат Александр Толмачёв — тоже уверен, что рынок не терпит пустоты. И несмотря на то, что за почти два года картина потребления товаров в России радикально изменилась, для граждан качество одежды, обуви, автомобиля по-прежнему важнее бренда.

"Как мы и предполагали, природа вообще и рынок в частности не терпят пустоты. По большому счëту для нас качество одежды, обуви, автомобиля важнее бренда. Условия диктуют моду. Мы видим, что за почти два года картина потребления товаров в России радикально изменилась. Если каким-то компаниям наш рынок перестал быть интересен (или их заставили уйти), замена найдëтся или уже нашлась", — подчеркнул он.

Толмачёв добавил, что даже производства продукции класса люкс давно находятся не в Европе, так что за качество глобально переживать не стоит.

Напомним, ранее аналитики узнали, что 23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, а 19 компаний уже начали работу в РФ. Большая часть из них работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные в категориях "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры". Речь идёт о таких странах, как Иран, Китай, Казахстан, Белоруссия, Южная Корея, ОАЭ, Турция, Индия, Италия. При этом президент России Владимир Путин констатировал, что в стране появилось рекордное число своих брендов.