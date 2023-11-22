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22 ноября, 13:57

Два поезда столкнулись лоб в лоб под Ульяновском

SHOT: В Ульяновской области столкнулись два поезда, 25 человек пострадали

В Ульяновской области пострадало 25 человек из-за столкновения двух поездов лоб в лоб. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на месте столкновения двух поездов в Ульяновской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. Один из поездов является пассажирским. Он следовал из Адлера в Пермь. Машинист попытался избежать столкновения с маневровым тепловозом и экстренно остановиться, но не успел.

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А ранее Лайф рассказывал о взрыве на железной дороге в районе станции Дягилево. В результате ЧП с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. Позднее выяснилось, что ж/д пути подорвали двумя СВУ с шестью килограммами взрывчатки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Дарья Нарыкова
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