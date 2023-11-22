Два поезда столкнулись лоб в лоб под Ульяновском

В Ульяновской области пострадало 25 человек из-за столкновения двух поездов лоб в лоб. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка на месте столкновения двух поездов в Ульяновской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. Один из поездов является пассажирским. Он следовал из Адлера в Пермь. Машинист попытался избежать столкновения с маневровым тепловозом и экстренно остановиться, но не успел.