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Эксперт объяснил, почему Израиль не сможет уничтожить ХАМАС

Эксперт Багдасаров: Соглашение между Израилем и ХАМАС — это временное затишье

22 ноября, 15:32

Getty Images / Mostafa Alkharouf

Соглашение между Израилем и ХАМАС не означает угасания военных действий, это лишь временное затишье. Так считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

По его словам, то, что Тель-Авив так поздно пошёл на компромисс, — это плачевный результат политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Израиле недовольны тем, что боевые действия идут уже полтора месяца, а освободить пленников получилось только сейчас. Желание же уничтожить ХАМАС эксперт считает невозможным.

"ХАМАС — это не просто военная группировка, это государствообразующая структура, которая включает в себя всё, что связано с сектором Газа, всё управление, здравоохранение, образование и так далее. Все эти три миллиона человек пропитаны им. Как они собираются от него избавиться?" — задался вопросом Багдасаров в эфире радио "Комсомольская правда".

"Первые хорошие новости из Газы": В Кремле оценили соглашение между Израилем и ХАМАС

"Первые хорошие новости из Газы": В Кремле оценили соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, ранее Правительство Израиля одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Договорённость включает также гуманитарную паузу в анклаве на четыре-пять суток. По данным СМИ, основная часть из 300 палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в соответствии с договорённостью, — это мальчики-подростки до 18 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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