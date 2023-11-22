Эксперт объяснил, почему Израиль не сможет уничтожить ХАМАС

Соглашение между Израилем и ХАМАС не означает угасания военных действий, это лишь временное затишье. Так считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

По его словам, то, что Тель-Авив так поздно пошёл на компромисс, — это плачевный результат политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Израиле недовольны тем, что боевые действия идут уже полтора месяца, а освободить пленников получилось только сейчас. Желание же уничтожить ХАМАС эксперт считает невозможным.

"ХАМАС — это не просто военная группировка, это государствообразующая структура, которая включает в себя всё, что связано с сектором Газа, всё управление, здравоохранение, образование и так далее. Все эти три миллиона человек пропитаны им. Как они собираются от него избавиться?" — задался вопросом Багдасаров в эфире радио "Комсомольская правда".