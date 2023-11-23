Девять эвакуированных из сектора Газа россиян были госпитализированы

Девять человек из числа эвакуированных с территории сектора Газа россиян и членов их семей были госпитализированы, пишет ТАСС.

"За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек", — рассказали агенству в медицинских службах.