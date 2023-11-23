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23 ноября, 05:31

Девять эвакуированных из сектора Газа россиян были госпитализированы

Девять человек из числа эвакуированных с территории сектора Газа россиян и членов их семей были госпитализированы, пишет ТАСС.

"За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек", — рассказали агенству в медицинских службах.

Среди них шесть детей. Диагнозы не называются.

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Напомним, МЧС РФ вывезло из сектора Газа уже более 570 человек из 909, попросивших у РФ помощи в эвакуации. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков вчера на совещании президента России с правительством. Последняя группа прибыла в страну 22 ноября.

Обложка ©

Алина Файзрахманова / ТАСС

Матвей Константинов
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