Девять эвакуированных из сектора Газа россиян были госпитализированы
Девять человек из числа эвакуированных с территории сектора Газа россиян и членов их семей были госпитализированы, пишет ТАСС.
"За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек", — рассказали агенству в медицинских службах.
Среди них шесть детей. Диагнозы не называются.
Напомним, МЧС РФ вывезло из сектора Газа уже более 570 человек из 909, попросивших у РФ помощи в эвакуации. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков вчера на совещании президента России с правительством. Последняя группа прибыла в страну 22 ноября.
Алина Файзрахманова / ТАСС