Нумеролог рассказала, как по дате рождения узнать личный код удачи на 2024 год

Дата рождения, число наступающего года и простая формула помогут узнать, энергия каких цифр будет помогать вам в течение следующих 12 месяцев.

Как рассказала нумеролог Татьяна Федышева, формула личного кода удачи рассчитывается из сложения даты рождения и приведения результатов к однозначному числу. Например, родившимся 05.09.1972 нужно посчитать следующим образом: 05 = 0 + 5 = 5; 09 = 0 + 9 = 9; 1972 = 1 + 9 + 7 + 2 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1. В результате получается 591.

"Далее необходимо вычислить четвёртую [цифру]. Для этого получившиеся три тоже складываем и сводим к однозначному показателю: 5 + 9 + 1 = 15 = 1 + 5 = 6. Таким образом, полный код удачи человека — 5916", — добавила эксперт в беседе с "Москвой 24".

После этого необходимо прибавить к коду результат тех же исчислений с числом наступающего года — 2024-го, то есть 8, в результате чего получается 59 168. Уже по этому результату, зная характеристики цифр, можно узнать, чего ожидать в следующем году.

Так, единица заряжена энергией начала. По словам нумеролога, эта цифра помогает в чём-то новом. А двойка — энергией партнёрства, взаимопомощи, чувствительности и интуиции. Она поспособствует налаживанию гармоничных отношений во всех сферах жизни.

Тройка, продолжила Федышева, подсказывает нам креативные решения проблем и разных вопросов. Следующая далее четвёрка помогает добиться стабильности и принимать в жизни важные решения, а пятёрка даёт "энергию быстрого роста" и подсобит в поездках или при смене деятельности.

"Шестёрка — помощница в создании семьи, счастливых отношений. Семёрка — это энергия знаний, интеллекта, которую стоит использовать для профессионального и ментального развития", — добавила эксперт.

А восьмёрка, по словам нумеролога, связана с вибрациями власти и денег. К слову, она покровительствует наступающему году и даст всем отличные возможности для роста материального благополучия. Идущая последней девятка означает мудрость и понимание, она поспособствует осознанию человеком своего пути.