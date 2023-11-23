МИД: Из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся россиян
На данный момент с территории сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся за помощью россиян, сообщили в пресс-службе МИД РФ. На родину спецрейсами МЧС из Каира доставили 553 человека. Во внешнеполитическом ведомстве отметили помощь в данном вопросе египетских, израильских, палестинских и катарских властей.
"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, последняя группа с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыла на родину вчера, 22 ноября. Они были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Девять человек были госпитализированы, из них шестеро — дети.