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23 ноября, 08:12

МИД: Из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся россиян

На данный момент с территории сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся за помощью россиян, сообщили в пресс-службе МИД РФ. На родину спецрейсами МЧС из Каира доставили 553 человека. Во внешнеполитическом ведомстве отметили помощь в данном вопросе египетских, израильских, палестинских и катарских властей.

"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", — говорится в опубликованном сообщении.

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Борт МЧС РФ доставит жителям Газы ещё 27 тонн гуманитарной помощи

Напомним, последняя группа с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыла на родину вчера, 22 ноября. Они были доставлены в Москву спецбортом МЧС. Девять человек были госпитализированы, из них шестеро — дети.

Обложка ©

Пресс-служба МИД РФ

Матвей Константинов
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