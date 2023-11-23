МИД: Из сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся россиян

На данный момент с территории сектора Газа удалось эвакуировать 653 из 900 обратившихся за помощью россиян, сообщили в пресс-службе МИД РФ. На родину спецрейсами МЧС из Каира доставили 553 человека. Во внешнеполитическом ведомстве отметили помощь в данном вопросе египетских, израильских, палестинских и катарских властей.