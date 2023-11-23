СМИ: Земфира* не будет выступать в России, но готова развлекать россиян за рубежом
RT: Певица Земфира* рассматривает концерты для россиян за границей
Певица Земфира* может выступить для россиян за рубежом. Она планирует устроить концерты на частных мероприятиях в конце декабря этого года. Они могут пройти в перерывах между выступлениями в Дубае и Таиланде. Именно в эти дни в её графике появятся свободные даты.
Одно часовое выступление исполнительницы хита "Хочешь?" на частном мероприятии обойдётся организаторам в 48 миллионов рублей. Примечательно, что заказчик должен будет заплатить почти десять миллионов рублей предоплаты наличными.
Организовать выступление заказчику помогут представители певицы, которые найдут площадку, ведущего и сделают банкет для 60–70 человек за 100 тысяч долларов, передаёт RT.
Лайф писал о том, что суд отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Певица также отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некоей ирландской организации. По словам певицы, всё, что она знает об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Напомним, Земфиру* включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Сергей Бобылев