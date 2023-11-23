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23 ноября, 12:42

СМИ: Земфира* не будет выступать в России, но готова развлекать россиян за рубежом

RT: Певица Земфира* рассматривает концерты для россиян за границей

Певица Земфира* может выступить для россиян за рубежом. Она планирует устроить концерты на частных мероприятиях в конце декабря этого года. Они могут пройти в перерывах между выступлениями в Дубае и Таиланде. Именно в эти дни в её графике появятся свободные даты.

Одно часовое выступление исполнительницы хита "Хочешь?" на частном мероприятии обойдётся организаторам в 48 миллионов рублей. Примечательно, что заказчик должен будет заплатить почти десять миллионов рублей предоплаты наличными.

Организовать выступление заказчику помогут представители певицы, которые найдут площадку, ведущего и сделают банкет для 60–70 человек за 100 тысяч долларов, передаёт RT.

Земфира* заявила о высоком спросе на её концерты за рубежом, но не всё так однозначно

Земфира* заявила о высоком спросе на её концерты за рубежом, но не всё так однозначно

Лайф писал о том, что суд отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Певица также отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некоей ирландской организации. По словам певицы, всё, что она знает об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Напомним, Земфиру* включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ян Поланин
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