СМИ: Земфира* не будет выступать в России, но готова развлекать россиян за рубежом

Певица Земфира* может выступить для россиян за рубежом. Она планирует устроить концерты на частных мероприятиях в конце декабря этого года. Они могут пройти в перерывах между выступлениями в Дубае и Таиланде. Именно в эти дни в её графике появятся свободные даты.