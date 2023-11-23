FIDE продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации

Международная шахматная федерация разрешила спортсменам с российским и белорусским гражданством и дальше выступать под флагом организации в индивидуальных турнирах. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

"Российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом FIDE, будет предоставлено продление для продолжения игры под флагом FIDE до 1 января 2025 года", — говорится на сайте федерации.

Вместе с тем были отменены трансферные сборы на 2023/2024 сезон для украинцев, которые хотят сменить спортивное гражданство. При этом в состав сборных теперь могут входить не более двух спортсменов, сменивших гражданство. Также теперь трансферные средства FIDE не должны выплачиваться в том случае, если национальная федерация, которую ранее представлял шахматист, получила выплату от новой после его перехода.