Карякин объяснил, почему не будет представлять Россию на шахматном турнире в Китае

Обладатель звания самого молодого гроссмейстера в истории Сергей Карякин рассказал журналистам, что не собирается участвовать в турнире в Китае от сборной России. Вместо этого он примет участие в третьем этапе турнира по быстрым шахматам "Шахматные звёзды".

"Я бы с удовольствием принял участие, но уже какое-то время назад договорился в эти сроки принять участие в другом турнире. В это время будет проходить третий этап "Шахматных звёзд" — серия турниров по быстрым шахматам. Поэтому у меня нет возможности поехать в Китай. Я уведомил об этом Федерацию шахмат, никаких претензий друг к другу у нас нет. А сама идея хорошая, я это приветствую", — приводит слова гроссмейстера НСН.