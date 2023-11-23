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23 ноября, 13:14

Карякин объяснил, почему не будет представлять Россию на шахматном турнире в Китае

НСН: Гроссмейстер Карякин не будет участвовать в шахматном турнире в Китае

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

Обладатель звания самого молодого гроссмейстера в истории Сергей Карякин рассказал журналистам, что не собирается участвовать в турнире в Китае от сборной России. Вместо этого он примет участие в третьем этапе турнира по быстрым шахматам "Шахматные звёзды".

"Я бы с удовольствием принял участие, но уже какое-то время назад договорился в эти сроки принять участие в другом турнире. В это время будет проходить третий этап "Шахматных звёзд" серия турниров по быстрым шахматам. Поэтому у меня нет возможности поехать в Китай. Я уведомил об этом Федерацию шахмат, никаких претензий друг к другу у нас нет. А сама идея хорошая, я это приветствую", — приводит слова гроссмейстера НСН.

Карякин отметил, что участие в "Шахматных звёздах" принимают сильнейшие игроки со всего мира. Он надеется, что турнир в Циндао (Китай) соберёт таких же профессионалов от сборных.

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Как рассказывал Лайф, Сергей Карякин поддерживает российскую спецоперацию, помогает бойцам, часто бывает на передовой и отказывается выступать на соревнованиях без флага и гимна РФ.

Ян Поланин
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